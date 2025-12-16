HABER MERKEZİ
Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! "Penaltı veriyorum"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları da açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe-Konyaspor maçının penaltı pozisyonu sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
İşte o konuşmalar;
VAR: Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Tamam.
VAR: Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de önce hücum oyuncusunun oynadığını.
Hakem: Tamam, evet geldim.
VAR: Bu temas anı.
Hakem : Temas anı, tamamdır.
VAR: Şimdi ikinci açıdan da, hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum.
Hakem: Tamam, penaltı veriyorum kart vermiyorum.
VAR: Doğrudur hocam.
