Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları da açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe-Konyaspor maçının penaltı pozisyonu sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

İşte o konuşmalar;

VAR: Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem: Tamam.

VAR: Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de önce hücum oyuncusunun oynadığını.

Hakem: Tamam, evet geldim.

VAR: Bu temas anı.

Hakem : Temas anı, tamamdır.

VAR: Şimdi ikinci açıdan da, hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum.

Hakem: Tamam, penaltı veriyorum kart vermiyorum.

VAR: Doğrudur hocam.

Haberle İlgili Daha Fazlası