Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti 16 Aralık itibarıyla 2,5 trilyon doları aşarken, yıl başından bu yana toplam artış 558,9 milyar dolara ulaştı. Listenin zirvesindeki Elon Musk, servetini 205 milyar dolar artırarak hem en zengin isim oldu hem de servetini en fazla büyüten milyarder olarak öne çıktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara çıkarken, yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı.

Dünyanın en zengin 10 iş insanından 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeli iken, 10 iş insanından 8'inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

MUSK, SERVETİNİ 205 MİLYAR DOLAR ARTIRDI

Zirvedeki isim Elon Musk, yılın başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Musk, bu artışla aynı zamanda listede servetini en fazla büyüten isim olarak kayıtlara geçti.

Musk'ı 265 milyar dolarlık servetle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page izledi. Page, servetini 96,8 milyar dolar artırdı.

Listenin üçüncü sırasında 247 milyar dolarla Google'ın kurucularından Sergey Brin yer aldı. Brin, servetini bu yıl 88,2 milyar dolar artırdı. Brin'i 246 milyar dolarlık serveti ile ABD'li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos takip etti. Bezos, yılın başından bu yana servetini 7 milyar dolar artırdı.

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, 238 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı. Oracle'ın sahibi Ellison, yılın başından bu yana servetine 46,1 milyar dolar ekledi.

Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'in serveti ise 21,5 milyar dolarlık artışla 229 milyar dolara çıktı. Fransız giyim markaları sahibi Bernard Arnault'un serveti de bu dönemde 26,1 milyar dolar artarak 202 milyar dolara çıktı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİNİN CEO'SU LİSTEDE 9'UNCU SIRADA

Listenin 8'inci sırasında Microsoft'un eski Üst Yöneticisi (CEO) Steve Ballmer yer alırken, Ballmer'ın serveti söz konusu dönemde 19 milyar dolar artışla 166 milyar dolara ulaştı.

Ballmer'ı, 153 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang takip ederken Huang, yılın başından bu yana servetine 39 milyar dolar kattı.

Nvidia, son günlerdeki teknoloji ve yarı iletken sektöründeki "yüksek değerleme" endişeleriyle piyasa değerinin bir kısmını kaybetse de 16 Aralık itibarıyla 4 trilyon 292 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunu sürdürüyor.

Listenin onuncu sırasında ise dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffett yer alıyor. Buffett 16 Aralık itibarıyla 152 milyar dolarlık servetiyle yerini korurken, yılın başından bu yana ünlü yatırımcının servetine 10,2 milyar dolar daha eklediği biliniyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla sıralamalar şöyle:

Paralarına para kattılar! 10 kişinin serveti 558,9 milyar dolar arttı

Haberle İlgili Daha Fazlası