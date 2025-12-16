Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borçları ile kesinleşen tarhiyatlara ilişkin iki ayrı listeyi kamuoyuna açıkladı. Açıklanan verilere göre, 56 bini aşkın mükellefin toplam borcu 1 trilyon 507 milyar liraya ulaşırken, listelerin zirvesinde milyarlarca liralık borçlarıyla büyük şirketler yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vergi Yüzsüzleri 2025 listesinde başı çeken isimler! 4 milyar TL vergi borcu olan var

Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanıyor.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.

Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 56 bin 86'yı buldu. Bu mükelleflerin 12 bin 311'i gerçek, 43 bin 775'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 10 bin 926'sı faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 19,5'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 45 bin 160 olarak kayıtlara geçti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vergi borçları silinecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin borç tutarı 263 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 17,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 1 trilyon 245 milyar lira olduğu tespit edildi.

Borçlular listesinin ilk sırasında 7 milyar 737 milyon 922 bin lirayla Uray Vergi Dairesine kayıtlı Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı. Bu şirketi, 4 milyar 20 milyon 695 bin lirayla Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ ve 3 milyar 191 milyon 253 bin lirayla Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

KESİNLEŞEN TARHİYATLAR LİSTESİ

GİB sitesinde, kesinleşen tarhiyatlar listesi de açıklandı.

Bu listede 3 bin 840 mükellef yer alırken, bunların 720'si gerçek, 3 bin 120'si tüzel kişi oldu. Bu mükelleflerin 575'i faal olurken, bunlar mükellef sayısının yüzde 15'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 3 bin 265 olarak kayıtlara geçti.

Bu mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 106,5 milyar lira olduğu tespit edildi. Bu tutarın 13,5 milyar lirasının faal mükelleflere, bakiye 93 milyar lirası ise terk mükelleflere ait olduğu kaydedildi.

Listede, İlyasbey Vergi Dairesine kayıtlı Yüceler Orman Ürünleri Mobilya Yapı Malzemeleri Otomotiv Lojistik Ticaret Limited Şirketi 13 milyar 411 milyon 637 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Bu şirketi 1 milyar 565 milyon 221 bin lirayla Ms Dem Metal ve Demir Çelik Ürünleri Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve 1 milyar 423 milyon 380 bin lirayla Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti izledi.

LİSTELER

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şöyle:

GİB, vergi yüzsüzlerini açıkladı: 5 milyon lira üzerinde 56 bin borçlu mükellef var!

Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin liste ise şöyle:

GİB, vergi yüzsüzlerini açıkladı: 5 milyon lira üzerinde 56 bin borçlu mükellef var!

Haberle İlgili Daha Fazlası