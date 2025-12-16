İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinden gelen hediyeleri bir müzayede aracılığıyla satışa çıkarıyor. Joe Biden’ın kase hediyesinden, Edi Rama’nın atkı hediyesine kadar yaklaşık 270 parça ürün hayır amacıyla en yüksek fiyatı verene satılacak. Hediyelerin toplam değerinin ise 800 bin euro (yaklaşık 40 milyon TL) civarında olduğu düşünülüyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yurt dışı seyahatleri sırasında dünya liderlerinden aldığı hediyeleri Roma merkezli Bertolami Fine Art Müzayede Evi’nde satışa çıkarıyor. Hayır için yapılacak olan açık artırmada yaklaşık 270 parça hediye bulunacağı bildirilirken, ürünlerin tam listesi henüz bilinmiyor.

Meloni, dünya liderlerinin hediyelerini satışa çıkarıyor! Piton derisi ayakkabıdan çay takımına... Listede yok yok

ATKI, ÇAY TAKIMI, KASE, MÜCEVHER KUTUSU VE DAHASI...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hediyeler arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Meloni'ye ocak ayında 46. doğum günü hediyesi olarak verdiği bir atkı bulunuyor.

Meloni, dünya liderlerinin hediyelerini satışa çıkarıyor! Piton derisi ayakkabıdan çay takımına... Listede yok yok

Bununla birlikte, Kasım 2022'de Bali'deki G20 zirvesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den aldığı geleneksel bir Kerala elbisesi, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den bir mücevher kutusu ve Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'dan aldığı porselen çay takımı da müzayedeye çıkacak ürünler arasında.

Meloni, dünya liderlerinin hediyelerini satışa çıkarıyor! Piton derisi ayakkabıdan çay takımına... Listede yok yok

ABD’nin eski başkanı Joe Biden’ın hediyesi olan seramik bir kase, Zelenskiy’den bir tablet, Libya ve Arap ülkeleri ziyaretleri sırasında liderlerden aldığı 15 adet halı da listede olacak. Suudi-İtalyan İş Konseyi direktörü Kamel Al-Munajjed'den alınan mavi piton derisi ayakkabılar ve Arjantin Cumhurbaşkanı Milei’den gelen heykel hediyesi de açık artırmaya sunulacak.

Meloni, dünya liderlerinin hediyelerini satışa çıkarıyor! Piton derisi ayakkabıdan çay takımına... Listede yok yok

Il Foglio gazetesinin haberine göre, eşyalar İtalyan başbakanının ofisinin üçüncü katındaki bir depoda kilitli tutuluyor. Müzayedenin tarihi ise henüz belli değil.

Haberle İlgili Daha Fazlası