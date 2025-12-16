İngiltere’nin Northamptonshire şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Max Hall’a şiddetli baş ağrısıyla gittiği hastanede migren teşhisi konuldu. Farklı ağrı kesiciler reçete edilerek eve gönderilen çocuğun şikayetleri giderek arttı. Yaklaşık 7 ay sonra evinde nöbet geçiren Max'in beyninde ‘tedavi edilemez’ bir tümör olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin Northamptonshire şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Max Hall yaklaşık bir yıl boyunca şiddetli baş ağrısı yaşamasının ardından hastaneye başvurdu.,

Max’in baş ağrıları ‘migren’ olarak değerlendirilirken çocuk, farklı ağrı kesicilerle eve gönderildi. Hastaneye gittikten 7 ay sonra, 27 Kasım’da evinde nöbet geçiren 14 yaşındaki çocuk acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Baş ağrısıyla gittiği hastaneden migren teşhisiyle ayrıldı: Acı gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı

ÖNCE ENFEKSİYONDAN ŞÜPHELENDİLER

Doktorlar ilk önce viral bir enfeksiyondan şüphelendi. Ancak yapılan taramalarda Max’in beyninde büyük bir tümör bulunduğu ortaya çıktı. Tümörün konumu nedeniyle ameliyat seçeneği bulunmadığı belirtilirken, aile şimdi Max’in Almanya’da immünoterapi alabilmesi için bağış kampanyası yürütüyor.

“EN KÖTÜ KABUS GİBİ…”

Yaşadıkları süreci anlatan baba Stephen Hall, “Tümör gerçekten çok büyük ve uzun zamandır orada olduğu anlaşılıyor. Bu duyguyu kelimelerle tarif etmek imkânsız. En kötü kabus gibi, uyanmak istiyorsunuz ama uyanamıyorsunuz,” dedi.

“HAFIZASI KÖTÜLEŞTİ, SÜREKLİ YORGUN…”

Aile, kesin kanser türünün belirlenmesi için biyopsi sonuçlarını bekliyor. Ancak tümörün beynin iletişim, konuşma ve hafızadan sorumlu bölgesinde bulunduğu belirtiliyor. Baba Hall, son dönemde oğlunda belirgin değişiklikler fark ettiklerini söyleyerek, “Kısa süreli hafızası kötüleşti, mide bulantısı başladı. Sürekli yorgun, kelimeleri geveleyerek konuşuyor. Hâlâ Max ama daha yavaş; bu çok üzücü,” dedi.

Erken dönemde tarama yapılmış olsaydı sonucun farklı olabileceğine inandığını belirten baba, “Birinin neredeyse bir yıl boyunca şiddetli baş ağrılarından şikâyet etmesine rağmen, en kötü ihtimali elemek için bile bir tarama yapılmaması beni hayrete düşürüyor,” şeklinde konuştu.

