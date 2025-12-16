Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun, Venezuela’dan gizlice çıkarken yaptığı deniz yolculuğu sırasında omurgasını kırdığı bildirildi.

Norveç’in Aftenposten gazetesi, yaralanmanın küçük bir balıkçı teknesiyle yapılan tehlikeli deniz yolculuğu sırasında meydana geldiğini yazdı. Geçen hafta Perşembe günü erken saatlerde Oslo’ya ulaşan 58 yaşındaki Machado, daha önce birkaç kez doktora görünmek istediğini söylemiş, ancak sağlık durumuna ilişkin ayrıntı vermemişti.

Yolculuk sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Çarşamba günü düzenlenen ödül törenine zamanında katılamayan Machado’nun daha sonra Oslo’daki Ulleval Üniversitesi Hastanesi’nde muayene edildiği bildirildi.

MADURO: KIRIK OLAN OMURGASI DEĞİL BEYNİ

AFP'nin haberine göre Machado, Temmuz 2024’teki Venezuela seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hile yaptığını savunuyor. Uluslararası toplumun büyük bölümü de bu iddiayı destekliyor. Seçimlerden men edilen Machado, Ağustos 2024’ten bu yana ülkede gizlenerek yaşıyordu.

Maduro ise televizyon programında Machado’nun yaralanmasına ilişkin sert ifadelerde bulundu. “Omurgasının kırık olduğunu söylüyor. Kırık olan onun beyni ve ruhu çünkü o bir şeytan. Venezuela’dan ve sizden nefret ediyor.” dedi.

ÜLKEDEN ÇIKABİLMEK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİ

Caracas yönetimi, Machado’nun ülkeyi terk etmesi halinde firari sayılacağını açıklamıştı. Muhalif lider, Venezuela’dan nasıl çıktığına dair çok az ayrıntı paylaştı. Basında yer alan bilgilere göre Machado, peruk ve kılık değiştirerek Caracas’tan kuzey kıyılarına ulaştı ve 10 kontrol noktasını fark edilmeden geçti.

Machado’nun ülkeden çıkarılmasına yardım eden operasyonun “Golden Dynamite” adıyla yürütüldüğü ve küçük bir balıkçı teknesiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

