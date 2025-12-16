Meksika'nın başkenti Meksiko'da kent meclisi oturumu sırasında iki partiden meclis üyeleri, birbirlerinin saçlarını çekerek ve bağırarak kavga etti. O anlar meclis üyelerinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Meksika’nın başkenti Meksiko’da yapılan kent meclisi oturumunda, kişisel veriler ve şeffaflık alanında faaliyet yürüten bir kurumun kaldırılmasını öngören tasarının ele alındığı görüşmeler sırasında gerilim arttı.

Mecliste tartışma sürerken oturum sırasında, Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisi üyeleri ana meclis kürsüsü çevresinde tartışmaya başladı.

Meksika meclisinde pes dedirten görüntüler: Tansiyon yükseldi, üyeler saç saça baş başa kavga etti

MECLİSTE TANSİYON YÜKSELDİ

Tansiyonun yükseldiği anlarda masanın çevresindeki kadın meclis üyeleri Daniela Alvarez, Yuriri Ayala, Martha Avila, Rosario Morales ve Claudia Perez, birbirlerinin saçlarını çekerek, itişerek ve bağırarak kavga ederken bazı meclis üyeleri onları ayırmaya, bazıları da o anları telefonlarının kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası