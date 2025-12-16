ABD’li milyarder Elon Musk, uzay şirketi SpaceX’in 800 milyar dolar değerleme üzerinden halka arz edilebileceğine ilişkin haberlerin ardından, serveti 600 milyar doları aşan tarihteki ilk kişi oldu.

Ünlü iş insanı ve milyarder Elon Musk, 600 milyar dolarlık serveti aşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Bu, Musk’ın şirketi SpaceX’in 800 milyar dolar değerleme ile halka arz edilebileceğine ilişkin haberlerin ardından gerçekleşti.

Forbes’a göre, Ekim ayında 500 milyar dolarlık serveti aşan ilk isim olan Musk, SpaceX’te yaklaşık yüzde 42’lik paya sahip. Forbes, bu değerlemenin Musk’ın servetini 168 milyar dolar artırarak 15 Aralık Pazartesi günü yaklaşık 677 milyar dolara taşıdığını kaydetti. Böylece Musk, tarihte 600 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu.

Musk’ın serveti, elektrikli araç üreticisi Tesla’daki yüzde 12’lik, yaklaşık 197 milyar dolar değerindeki hissesiyle de desteklendi. Satışların azalmasına rağmen bu yıl Tesla hisseleri yüzde 13 yükseldi. Pazartesi günü yapılan robotaksi testlerinin ardından hisseler yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi.

Öte yandan Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’nin de yaklaşık 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni bir sermaye artırımı için ileri aşama görüşmeler yürüttüğü kaydediliyor.

