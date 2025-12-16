Renk cümbüşü...

ABD Merkez Bankasının (FED) son faiz kararı sonrası emtia piyasaları yeniden yükseliş trendine girdi. Haftalık işsizlik başvurusunda bulunanların 217 bine yükselmesi Federal Rezerv'in 2026'da iki faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi. Aynı zamanda, FED, para piyasası baskılarını hafifletmek için 40 milyar dolarlık kısa vadeli hazine bonosu satın aldı. Dolardaki kayıplar arttı, 21 Ekim’de 4.381 dolarla tarihî zirveye ulaşan altının onsu 4.342 doları aştı. Yeni ataklar bu seviyenin kısa sürede geçileceğini gösteriyor. Nitekim uluslararası dev bankalar, 2026 tahminlerini yukarı revize etti. Wells Fargo yeni yılda onsun 4 bin 700 dolar. Deutsche Bank 4 bin 450 dolar, Bank of America 5 bin dolar, Goldman Sachs 4 bin 900 dolar, Morgan Stanley 4 bin 500 dolar, UBS 4 bin 500 dolar, JPMorgan 5 bin dolar olacak, diyor...

Kapalıçarşı’da bugün 6 bin liradan işlem gören 24 ayar külçenin gramı, serbest piyasada 43 liralık dolar fiyatı esas alınırsa ons 4.500 dolara çıktığı zaman 6.250, ons 5 bin dolar olduğu zaman 6 bin 900 lirayı aşar. Küresel hedge fonlar ve büyük trading şirketleri, hisse senedi ve tahvil piyasalarında getirilerin sıkıştığı bir dönemde, yeni kazanç alanı olarak emtia piyasalarına yöneliyor. Ancak bu kez yalnızca finansal türevlerle değil, doğrudan petrol, doğalgaz ve elektrik gibi fiziksel emtia piyasalarında pozisyon alıyorlar. Balyasny, Jain Global ve Qube gibi büyük hedge fonlar ile Jane Street gibi dev işlem firmaları, enerji ve emtia piyasalarında doğrudan fiziksel varlıklara dayalı işlemleri hızla artırıyor. Finansal kurumlar uzun süredir elektrik, doğalgaz ve petrol kontratları üzerinden işlem yapıyor. Bu tür işlemler, yatırımcılara yalnızca kazanç değil, aynı zamanda benzersiz bir bilgi avantajı da sağlıyor. Fiziksel emtia ticareti yaptığınızda, ekonomik değişimleri resmî veriler açıklanmadan önce hissedebiliyorsunuz. Böylece, piyasanın nabzını tutan bu erken sinyaller, hedge fonlara klasik finansal araçlarla elde edilemeyecek bir öngörü kazandırıyor...

Altınla birlikte zirve yapan bir başka değerli metal gümüş... Arza yönelik endişeler, yatırımcılardan gelen talep ve endüstriyel alandaki yoğun kullanımı dolayısıyla gümüşün onsu 64 dolarla tarihî rekor kırdı. Gümüş kasım sonuna göre yüzde 13, 2024 sonuna göre yüzde 120'nin üzerinde değer kazanmış durumda... Son aylarda, ABD'nin gümüşe potansiyel gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri nedeniyle ABD'de büyük bir gümüş stoku oluştu ve bu durum, küresel çaptaki gümüş kıtlığını arttırdı. Ayrıca ABD'nin bu yıl gümüşü kritik mineraller listesine eklemesi de gümüş fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Bireysel yatırımcıların özellikle Kuzey Amerika'da, gümüşe olan talebi arttı. Gümüş burada genellikle "fakir adamın altını" olarak anılıyor. Hindistan emeklilik düzenleyici kurumunun altın ve gümüş yatırımlarına ilk kez imkân tanıması da gümüş başta olmak üzere kıymetli madenlerdeki yükselişte etkili oldu. Gümüşün onsunun 2026 yılında 90 dolara ulaşacağına kesin gözle bakılıyor. Bugün 89 liralık gümüşün değeri bu durumda 120 lirayı aşar. Altın altındır, gümüşse gümüş, ikisi de parlar, biri sarı ışık saçar, diğer gri... Bu renk cümbüşünde yer almaz mısınız?