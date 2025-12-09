Bu gurur hepimizin

Türk ekonomisinin gerçek durumunu anlamak istiyorsanız, öncelikle vatandaşın ve iş dünyasının ekonomiye nasıl baktığını görmeniz lazım. 3 tane büyük endeks var.

Birincisi tüketici yani halkın güven endeksi kasım ayında son 5 ayın zirvesinde 85 oldu.

İkincisi Reel sektörün yani iş dünyasının güven endeksi 103,2 ile 100 eşik değerin üzerine çıktı.

Üçüncüsü ekonomik güven endeksi 99,5 ile son 9 ayın zirvesinde. Tüketici güven endeksi vatandaşların ekonominin bugününe ve geleceğine ilişkin bakışını gösterir. Hem mevcut dönem hem de gelecek 12 aylık dönemdeki hanenin maddi ve genel ekonomik durumla ilgili beklentilerinin daha yukarı seviyeleri işaret etmesi, tüketici güven endeksinin artışına devam edeceğinin ispatı… Enflasyonla mücadelede başarı aralıkta devam edecek, ocakta baz etkisi sebebiyle yüzde 30’un altına inecek. Bu durum 2026 yılının ilk çeyreği sonunda tüketici güven endeksinin 100 seviyesine ulaşmasını sağlayacak.

Reel kesim güven endeksindeki büyük artış Türkiye’nin can damarı şirketlerin geleceğe yönelik büyük bir inanç içinde olduklarını haber veriyor. Bu yüzden korkmadan yatırım ve üretim yapıyorlar. Reel kesim güven endeksi, ekonominin geleceğine ışık tutar. İhracatta siparişlere, birim fiyat gelişmelerine ve rekabet gücüne kadar birçok ekonomik veriyi yansıtır. Özellikle son üç aylık dönemde toplam siparişlerdeki artış, aynı zamanda gelecek üç aylık dönemdeki ihracat siparişleri ve üretim hacmindeki artış, endeksi yukarı taşıyan en önemli faktör... Bu açıdan bakıldığında reel sektör güveninin özellikle ihracat artışı ve üretim hacmindeki artışla pozitif yönde olması son derece önemlidir. Türkiye’nin ihracat pazarındaki aldığı payı gösteren ihracat iklim endeksi 52,4 ile mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyede... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1,6 trilyon dolarlık Türkiye ekonomisinde son dönemde elde edilen kazanımlara dikkat çekerek, "Şimdi asıl konu, tüm bu kazanımları kalıcı hâle getirecek yapısal dönüşümdür. Sayın Cumhurbaşkanımız 2026'yı 'yapısal reformlar yılı' ilan etti" diyerek yeni yıldaki yol haritasını göstermiş oldu...

Yapısal dönüşümlerle ekonomik görünüşteki iyileşme kalıcı hâle gelecek. Ekonomik güven endeksi reel sektörün, tüketicilerin, hizmet, inşaat ve perakende ticaret sektörünün ekonomiye ne kadar güvendiğinin işareti. Özellikle reel kesim, hizmet sektörü ve perakende ticaret sektöründen gelen ekonominin geleceğine dair olumlu bakış açısı, ekonomik güven endeksini yukarı taşıdı. Son dönemde Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin 226 seviyesine inmesi ekonomi yönetimince alınan kararların yabancı yatırımcılar tarafından ekonomiye olan inancın arttığını ortaya koyuyor...

Yeni yılda enflasyondaki düşüş ile birlikte ihracattaki artış sonucu cari açıktaki başarı devam edecek. Türk ekonomisi istikrarlı büyüme sürecine vatandaşıyla, iş adamıyla, el ele gönül gönüle böyle ulaşıyor. Bu gurur hepimizin...

