Gel de alma!

Türkiye’de 2025 yılının tartışmasız bir favori yatırım aracı var. Amerikalı yatırımcıların “şeytanın metali” dediği gümüş, dünyada ve ülkemizde kral oldu...

7 Ekim tarihli yazımda “hiç düşünmeyin hemen alım yapın” demiştim. O zaman gramı 68,64 liraydı. 1 ayda 11 lira 26 kuruş zamlandı. 30 günde %15 kazanç sağladı.

Yılbaşında 29,56 dolar olan gümüşün onsu bugün 56,81 dolara ulaştı; yüzde 92 prim yaptı. Ama TL olarak getirisi çok daha yüksek.

Yılbaşında 32,87 lira olan 1 gram 1000 ayar gümüşün fiyatı bugün 79,90 liraya ulaşarak yüzde 143 arttı. En büyük rakibi olan altındaki artış yüzde 98'de kaldı.

Gümüşün onsunun zirve yapmasında ABD Merkez Bankasının 10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği ihtimalinin yüzde 86’yı aşması etkili oldu. 2026 yılında da 3 defa daha indirim bekleniyor...

Gümüş iletken ve dayanıklı bir metal olduğu için, bilgisayar, cep telefonu, otomobil ve elektronik cihazlarla dünya genelinde en ucuz enerji üretim şekli olan güneş panellerinde kullanımı hızla artıyor.

ABD'nin, gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı talebi zirveye çıkardı. Küresel çapta arza ilişkin endişeler gümüş fiyatlarındaki yükselişlerin ana sebepleri arasında yer alıyor.

Londra Metal Borsasında geçen ay gümüş stoklarında görülen daralma sonrasında bu ay da Çin'de gümüş stoklarında azalış görüldü.

Elektrikli araçların yaygınlaşması, Yapay zekâ donanımları, güneş enerjisi (fotovoltaik) kullanımı, gümüşü vazgeçilmez maden hâline getirdi,

Altının onsunun yıl sonuna kadar 4 bin 500 dolara ulaşacağı tahminleri yapılıyor. Ama gümüşün onsunun 65 doları aşacağına kesin gözle bakılıyor.

Ons 4 bin 500 dolar olursa TL karşılığı 24 ayar külçenin gramı, yıl sonu 45 TL dolar hesabı üzerinden 6.600 liraya yükselir yüzde 122 gelir sağlar.

65 dolarlık gümüşün değeri 91 liraya çıkar yatırımcısına 1 yılda yüzde 177 kâr sağlar...

Bütün bunları size az bir yatırımla yüksek getiri elde edin diye yazıyorum. Bugün 1 gram altına vereceğiniz 5.870 lirayla 1.040 gram gümüş alıyorsunuz. Altında 2 aylık kazancınız gram başında 724 lira olurken, gümüşte aynı sürede gramda 11 lira 10 kuruş kazancınız olacak... Gel de alma!

