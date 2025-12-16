İdman maçı

Kadıköy’de dün akşamki oyunda ilk yarıda F.Bahçe âdeta idman yaparcasına oynayıp üç gol buldu. Acaba ikinci yarıda ne olur diye merak edilirken bu defa da Konyaspor bir idman yaptı ama gol atamadı!

Şimdi F.Bahçe için şunu demek lazım; ikinci yarıdaki oyun için güç ekonomisinin yanı sıra ağır bir sakatlık veya bir kırmızı kart darbesi almayayım diye Tedesco galiba ‘antrenman yapın’ talimatı verdi. Zaten benim notlarımda da beş tane değişiklik yapmış…

Talisca’nın gecesi

Çağdaş Atan arkadaşımız ise elindeki rakiple mukayese edilemeyecek derecedeki kadrosuyla ancak bu kadar ayakta durabilirdi. Tabii ‘Maçın adamı kim?’ diye soracak olursanız ben hemen Talisca’nın altını çizerim. Hem iki gol attı hem de o ikinci yarıdaki mahkûmiyet de dâhil F.Bahçe takımını ileride tutan her türlü olumlu aksiyonda katkısı olan oyuncuydu. Konyaspor üçüncü golü de yedikten sonra sanıyorum ‘Artık benim işim bitti, daha fazla zarara uğramayayım’ diye oyunda durmayı yeğledi.

Bu arada kaleci Ederson’u da yazmayı unutmayalım.. Konyaspor’un parmakla sayılacak kadar az olan şut denemelerinde çok iyi yer tutarak bu maçın F.Bahçe kalesinde golsüz geçmesini sağladı.

Yarıştan kopma yok

Maç böyle bitecek gibi gözükürken Asensio da savunma kalabalığından dönen topu sert bir şutla dördüncü gol olarak tabelaya yazdırdı. Dün akşamki maç şunu da gösterdi; F.Bahçe bu ligin tamamında şampiyonluk yarışında nefesini hep hissettirecektir. Çağdaş Atan kardeşimiz için Konyaspor’un da hedefi biraz daha yukarıda nefes almaktır.

Bu arada şunu da ilave etmekte yarar vardır; Tedesco orta alan standardını savunmada da sağlayıp ön tarafta bazı değişiklikler ve denemeler yapacaktır.

Maçın adamı: Talisca

