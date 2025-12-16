Fransa’nın Besançon kentinde anestezi uzmanı olarak görev yapan Frédéric Péchier, 2008-2017 yılları arasında çalıştığı sağlık kuruluşlarında 30 hastayı zehirlediği, 12 hastayı ise öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. 'Seri katil' olarak nitelendirilen Péchier, çıkarıldığı son duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek, “Bunu her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim: Hayır, ben zehirleyici değilim,” dedi. Savcılık, Péchier için müebbet hapis cezası talep ederken, kararın en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Fransa’nın Besançon kentinde anestezi uzmanı olarak görev yapan Frédéric Péchier, 2008-2017 yılları arasında çalıştığı sağlık kuruluşlarında 12 hastayı zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.

OLMASI GEREKENDEN 100 KAT FAZLA UYGULAMIŞ

Péchier’in ilk soruşturması, 2017 yılında omurga ameliyatı sonrası kalbi duran ve daha önce ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan 36 yaşındaki bir hastanın ölümüyle başladı. Yoğun bakım ekibinin müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen hastaya, Péchier tarafından yapılan enjeksiyonda normalin yaklaşık 100 katı potasyum bulunduğu tespit edildi.

Savcılık, 2008 yılına kadar uzanan ve yaşları 4 ile 89 arasında değişen çok sayıda hasta dosyasını mercek altına aldı. 2009 yılında Franche-Comté Polikliniği’nde, kalp rahatsızlığı bulunmayan üç hastanın küçük cerrahi müdahaleler sırasında kalbinin durduğu daha sonra hayata döndürüldükleri ortaya çıktı.

Davada kayıtlara geçen ilk ölüm, Ekim 2008’de bir böbrek ameliyatı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 53 yaşındaki Damien Lehlen oldu. Yapılan testlerde, vücudunda potansiyel olarak ölümcül dozda lidokain tespit edildi.

Savcılar, incelenen tüm zehirlenme vakalarında Frédéric Péchier’in suçlu olduğunu öne sürüyor. Doubs Ağır Ceza Mahkemesi, üç aydan uzun süredir polis soruşturmalarını, tıbbi bilirkişi raporlarını ve mağdur yakınlarının ifadelerini dinliyor.

"KLİNİĞİ MEZARLIĞA ÇEVİRDİ"

Savcılık, Péchier için en az 22 yıl olmak üzere müebbet hapis cezası talep ederken, sanık, ’bir kliniği mezarlığa çevirmekle’ suçlanıyor. Öte yandan seri katil olarak nitelenen Péchier, ‘tarihin en büyük suçlularından biri’ olarak görülüyor.

Geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden adam, “Bunu her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim: Hayır, ben zehirleyici değilim,” dedi. Mahkemenin kararını Cuma gününe kadar açıklaması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası