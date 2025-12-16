TCDD’nin İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiği 780 sürekli işçi alımı sürecinde kura aşamasına geçildi. Binlerce aday, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sonuçların yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) farklı teknik kadrolar için açtığı 780 işçi alımı ilanı, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimiyle devam etti. Adaylar, kura sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceğine ilişkin güncel bilgileri yakından takip ediyor.

TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TCDD’nin resmi açıklamalarına göre, 780 sürekli işçi alımı kapsamında noter huzurunda kura çekimi 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirildi. Kura çekimiyle birlikte iş gücü talebi kadar asıl aday ve talebin 4 katı kadar yedek aday belirlendi.

Kura, vinç operatörü, demiryolu hattı bakım-onarımcısı, sinyalizasyon ve makine bakım personeli, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi teknik pozisyonlar için yapıldı. Sonuçların, TCDD’nin resmi internet sitesinde duyurular bölümünde yayımlanması bekleniyor.

TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları isim listesi!

TCDD.GOV.TR KURA SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura sonuçları, TCDD’nin resmi internet adresi olan tcdd.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar, ana sayfada yer alan “Duyurular” bölümüne girerek kura sonuçlarının yer aldığı PDF dosyalarına ulaşabilecek.

Yayımlanan listelerde adaylar, T.C. kimlik numaraları üzerinden “asıl” veya “yedek” olarak seçilip seçilmediklerini kontrol edebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, asıl adaylardan belge teslim sürecine ilişkin takvim de yine aynı platform üzerinden duyurulacak.

TCDD 780 işçi kura sonuçları açıklandı mı?

TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi sonrası oluşan asıl ve yedek aday listeleri, TCDD tarafından PDF formatında kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu listelerde adayların isimleri ve başvuru yaptıkları pozisyon bilgileri yer alıyor.

Asıl adayların, ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Evrak kontrolü sonrası şartları sağlayamayan adayların yerine yedek listeden sırasıyla çağrı yapılacak.

TCDD KURA SONUÇLARI SORGULAMA!

Haberle İlgili Daha Fazlası