İstanbul ve Ankara'da kar yağışı beklentisi bir süredir devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Doğu illerinden paylaşılan kar manzaralarının ardından İstanbul ve Ankara’ya ilk karın ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı beklenen iller hangileri?



Türkiye'nin doğusundan başlayarak birçok şehirde mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, yer yer kar etkili oluyor. Yüksek kesimler ile yol kenarlarında kar görülürken, bölgede ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Türkiye'nin doğusundan başlayarak birçok şehirde mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, yer yer kar etkili oluyor. Yüksek kesimler ile yol kenarlarında kar görülürken, bölgede ulaşım normal seyrinde ilerliyor.



KAR YAĞIŞI GÖRÜLEN İLLER Bolu Bolu'da son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı. Düzce Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan 1280 metre rakımdaki Topuk Yaylası da yağışın ardından beyaza örtüyle kaplandı. Kastamonu Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor. Kentin kuzeyinde yer alan Seydiler, Devrekani, Ağlı ve Küre ilçelerinde etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı. Karabük Karabük'te de Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı sürüyor.

Sinop Kentte üç gündür aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köy yollarında kar küreme çalışması yapılırken, jandarma ekiplerince de sürücülere zincir uyarısında bulunuldu. Giresun Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından yerini kara bıraktı.

Kayseri Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde ise ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kırşehir Kırşehir ve ilçelerinde başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Polis ekipleri, yolların kayganlaşması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu Bir süre etkisini sürdüren kar yağışı, daha sonra aralıklarla devam etti. Kars, Ardahan ve Ağrı Kars'ta soğuk hava, gece yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini sürdüren karla beyaza bürünen şehir merkezinde güzel görüntüler oluştu.



17 Aralık Çarşamba kar beklenen iller: Pazartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı Çarşamba günü Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da kar yağışı devam edecek.

İSTANBUL VE ANKARA'YA İLK KAR NE ZAMAN DÜŞECEK? Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2025 yılı sona ermeden İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, İstanbul ve Ankara’da bu yıl kar görülme ihtimali oldukça düşük. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, ilk kar yağışının 2025 yılı içinde değil, 2026’nın ilk aylarında görülebileceğini belirtti. Şen, özellikle yeni yılın ardından etkili olması beklenen soğuk hava dalgalarıyla birlikte Marmara Bölgesi’nde kar ihtimalinin artabileceğine dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası