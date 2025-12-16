Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği ara sınav sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Günlerdir sonuç tarihine odaklanan adaylar, resmi açıklamaları yakından takip ediyordu. İşte, AÖF sonuç sorgulama ekranı...

6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınavın üzerinden geçen sürede artan beklenti, Anadolu Üniversitesi’nden gelen duyuruyla birlikte netlik kazandı. Peki, AÖF ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

Sonuç ekranında ders bazında alınan notlar, harf notu karşılıkları ve AKTS bilgileri yer alıyor. Öğrencilerin sonuçları kontrol ederken not ortalaması ve koşullu geçme durumlarını da dikkate almaları gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme giriş yapan öğrenciler, “Sınav Sonuçları” bölümünden ara sınav notlarına ulaşabiliyor.

Açıklanan bilgilere göre AA’dan CC’ye kadar olan harf notları doğrudan geçer not olarak kabul ediliyor. CD, DC ve DD notları ise öğrencinin genel not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması durumunda geçerli sayılıyor. FF notu ise başarısız olarak değerlendiriliyor.

