Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Metin Diyadin, 15 Aralık'ta takımın başında ilk antrenmanına çıkarken, bir gün sonra da resmi imzayı attı. Kırmızı-siyahlı kulüp, "Evine hoş geldin Metin Diyadin" açıklamasıyla yeni hocasına başarılar diledi.

Gençlerbirliği, görevi bırakan Volkan Demirel'in ardından kulüp efsanesi Metin Diyadin'i teknik direktörlüğe getirdi. Takımın başında ilk antrenmanı 15 Aralık Pazartesi akşamı İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştiren Diyadin, 16 Aralık Salı sabahı resmi sözleşme imzaladı.

Volkan Demirel

TARAFTARDAN DESTEK

Antrenman sırasında tesislere gelen Gençlerbirliği taraftarları, deneyimli teknik adama başarı dileklerini iletti. Taraftarların ilgisine teşekkür eden Diyadin'in, futbolcularla yakından ilgilendiği ve tempolu bir çalışma yaptırdığı gözlendi.

Metin Diyadin

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 10 SEZON OYNADI

Futbolculuk döneminde 1988-1998 arası 10 sezon Gençlerbirliği forması giyen Metin Diyadin, teknik direktör olarak Başkent ekibinde daha önce iki kez görev aldı. Deneyimli hoca, son olarak 2023-2024 sezonunda Iğdır FK'yı çalıştırdı.

