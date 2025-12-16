İbrahim Büyükak’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Özür Dilerim” filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın öncesinde filmin çekildiği yerler, konusu ve geniş oyuncu kadrosuna dair detaylar yeniden merak konusu oldu.

Yayınlandığı dönemde dijital platform izleyicisinin dikkatini çeken “Özür Dilerim” filmi, bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olmasıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. Özür Dilerim filmi nerede çekildi, oyuncuları kim araştırılıyor.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Özür Dilerim” filminin çekimleri İzmir’de gerçekleştirildi. Filmin büyük bir bölümünde Ege’nin sahil kasabalarını yansıtan doğal mekanlar kullanılırken özellikle deniz feneri sahneleri filmin atmosferine katkı sağladı.

Özür Dilerim filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu!

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünde İbrahim Büyükak yer alıyor. Büyükak, filmde deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin karakterini oynuyor. Oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca da önemli roller üstleniyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Müfit Kayacan, Metin Coşkun, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal, Gümeç Alpay, Fatma Toptaş, Binnur Şerbetçioğlu ve Emre Akarsu gibi isimler bulunuyor.

Özür Dilerim filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu!

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NE?

Film, deniz fenerinde yalnız bir hayat süren Erkin’in hikayesini merkezine alıyor. Otuzlu yaşlarının ortasında olan Erkin, hem yalnızlığıyla hem de kredi borçlarıyla mücadele ederken huzurevinde yaşayan dedesinin vefat haberini alır.

Dedesinin vasiyeti, Erkin’i geçmişiyle yüzleşmeye zorlar. Yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesi istenen Erkin, bu süreci borçlarından kurtulmak için kabul eder. Bu yolculuk, onu beklenmedik olaylar ve duygusal hesaplaşmalarla dolu bir maceraya sürükler.

Özür Dilerim filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu!

NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

“Özür Dilerim” filminin çekimleri 2022 yılında tamamlandı. Yapım sürecinin ardından film, 2023 yılında Disney Plus platformunda orijinal içerik olarak izleyiciyle buluştu.

Film, dijital platform yayınından sonra televizyon ekranlarında yayınlanacak olmasıyla yeniden gündeme geldi. Bu durum, filmi daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası