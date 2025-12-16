Google, arama çubuğundaki büyüteç simgesini artı işaretiyle değiştirerek yapay zeka destekli yeni bir dönemin kapısını araladı. Kullanıcılar artık dosya ve görsel yükleyerek Gemini tabanlı yapay zeka üzerinden daha gelişmiş aramalar yapabilecek.

Google, yapay zekayı arama motoruna entegre etme çalışmalarında yeni bir adım attı. Şirket, arama çubuğunda yer alan büyüteç simgesini artı işaretiyle değiştirdi.

Arama çubuğundaki büyüteç simgesi anahtar kelimelerle ilgili popüler aramaları gösteriyordu. Ancak Google, bu simgeyi artı işaretiyle değiştirerek aramaya yeni işlevler kazandırdı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Patronunuz mesajlarınızı artık anlık izleyebilecek! Google güncellemesiyle erişim açıldı

Dünyanın bazı bölgelerinde test edilen bu değişiklik Türkiye’de henüz aktif değil. Özellik yalnızca masaüstü sürümde kullanılabiliyor ve oturum açılmamış gizli modda çalışıyor. Google’dan güncellemeyle ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

Google aramada yeni dönem: Büyüteç gitti, artı geldi

Yeni artı işareti sayesinde kullanıcılar arama çubuğuna dosya veya görsel yükleyebiliyor. Bu noktada Google’ın Gemini tabanlı yapay zeka özellikleri devreye giriyor. Yüklenen içeriği analiz eden sistem, kullanıcının sorularına doğrudan cevap verebiliyor.

CNET’in aktardığına göre, örneğin bir kullanıcı bir maket kitinin talimatlarını yükleyerek, eksik parçaların nereden satın alınabileceğini sorabiliyor.

Google daha önce de arama sonuçlarında yapay zeka destekli özetler sunmak gibi adımlarla bu alandaki çalışmalarını hızlandırmıştı. Son güncelleme, yapay zeka alanındaki rekabetin giderek arttığı bir dönemde geldi.

Önceki haftalarda Gemini 3’ün bazı testlerde ChatGPT’yi geride bıraktığı iddialarının ardından, OpenAI’ın “kırmızı alarm” verdiği öne sürülmüştü. Sektördeki bazı yorumcular ise yapay zeka yarışında Google’ın öne geçtiğini savunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası