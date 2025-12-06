Google’ın Android’e getirdiği son güncelleme, çalışan gizliliğini hedef alan “tartışmalı bir devrim” başlattı. Yeni özellikle birlikte işverenler, çalışanların iş telefonundaki kısa mesajları anlık olarak izleyebiliyor. Üstelik sadece SMS değil; RCS ve MMS mesajları da silinse bile patronun ekranına düşüyor.

RCS, görüntü ve videoları destekleyen modern bir mesajlaşma protokolü olarak Android’in SMS sisteminin yükseltilmiş versiyonu niteliğinde. Google, bu güncellemenin şirketlerin "yasal yükümlülüklere uyum için gerekli kayıtları sorunsuzca yakalamasını" sağladığını belirtti.

MESAJLAR DÜZENLENSE VEYA SİLİNSE BİLE GÖRÜLEBİLECEK

Google’ın kıdemli ürün müdürü Ian Marsanyi, yeni entegrasyonun üçüncü taraf arşivleme uygulamalarının Google Mesajlar’a doğrudan bağlanacağını açıkladı.

Marsanyi, blog yazısında şunları söyledi:

"BT departmanınız tarafından yönetilen bir cihazda yapılandırıldığında, arşivleme uygulaması her RCS mesajı alındığında, gönderildiğinde, düzenlendiğinde veya silindiğinde bilgilendirilir. Uygulama mesaj verilerini okur ve BT departmanına sunar."

Söz konusu özellik, Google Pixel dahil Android Enterprise uyumlu tüm cihazlarda çalışıyor. Google, sistemin SMS ve MMS mesajlarıyla da geriye dönük uyumlu olduğunu duyurdu.

GOOGLE: "ÖZELLİK ŞEFFAF OLACAK"

Google, bu takip özelliğinin çalışanlardan gizlenmeyeceğini, iş cihazlarında aktif olduğu anda kullanıcıların bir bildirim göreceğini ifade etti.

Şirket, güncellemenin özellikle ABD’de SEC gibi kurumların denetim gerekliliklerine uyan kamu kuruluşları, finans şirketleri ve sigorta brokerleri için geliştirildiğini aktardı.

Bununla birlikte şirketler, iç soruşturmalar veya işyeri uyuşmazlıklarında tüm yazışmaları incelemek amacıyla da bu sistemi kullanabilecek.

ÇALIŞAN GİZLİLİĞİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

RCS mesajlaşmanın birçok kullanıcı tarafından "göreceli olarak özel" görülmesi, güncellemeyle birlikte gizlilik tartışmalarını gündeme taşıdı.

Öte yandan WhatsApp, Telegram gibi uçtan uca şifreli uygulamalar Android güncellemesinden etkilenmiyor; işverenler bu platformlardaki mesajları göremeyecek.

