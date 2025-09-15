Apple cihazları için büyük güncelleme! İşte tüm özellikler ve uyumlu modeller
Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için büyük yazılım güncellemelerini yayınlayadı. Yeni iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve macOS 26 Tahoe, Liquid Glass tasarımıyla cihazların görünümünü kökten değiştiriyor ve kullanıcılar için birçok yeni özellik sunuyor.
GÜNCELLEMELERİ NE ZAMAN ALABİLİRSİNİZ?
Yeni yazılım güncellemeleri Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Apple cihazları, diğer üreticilerin aksine, güncellemeyi yayınlandığı anda indirip yükleyebiliyor.
HANGİ CİHAZLAR GÜNCELLEMEYİ ALACAK?
- iPhone: 2019 iPhone 11 ve sonrası
- iPad: 2018 iPad Pro, 2019 iPad Air (3. nesil), iPad mini (5. nesil) ve iPad (8. nesil) ve sonrası
- Apple Watch: 2020 Series 6 ve sonrası
- Mac: 2020 sonrası MacBook Air, 2019 sonrası 16 inç MacBook Pro, 2020 sonrası 13 inç MacBook Pro, iMac ve Mac mini, 2022 sonrası Mac Studio ve 2019 sonrası Mac Pro
GÜNCELLEMEYİ NASIL YÜKLEYEBİLİRSİNİZ?
- iPhone ve iPad: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Yükle
- Apple Watch: iOS 26 çalıştıran bir iPhone’a bağlayın, Watch uygulamasından güncelleyin ve saatinizi şarj cihazına takın
- Mac: Sistem Ayarları > Genel > Yazılım Güncelleme
- Ücret: Tüm güncellemeler Apple tarafından ücretsiz sunuluyor.
İOS 26 VE LİQUİD GLASS TASARIMI
iOS 26 ile ana ekran, widget’lar ve simgeler tamamen yenileniyor. Sıvı Cam tasarımı, tüm simgeleri yarı saydam ve renklendirilebilir hale getiriyor. Bildirimler ekranın üst kısmına taşınıyor, widget’lar kilit ekranının alt kısmında dinamik olarak boyutlanıyor.
ÖNE ÇIKAN İOS 26 ÖZELLİKLERİ
- Dinamik düğmeler: Kullanılmadığında küçülen ve sadeleşen düğmeler
- Geliştirilmiş spam filtreleme: Telefon ve Mesajlar uygulamalarında bilinmeyen numaralardan gelen aramalar ve mesajlar otomatik olarak filtreleniyor
- Canlı çeviri: Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamalarında destekleniyor
- Yeni Oyunlar uygulaması: Game Center yerine oyun kütüphanenizi ve arkadaş aktivitelerinizi takip edebileceğiniz bir merkez
- iPadOS 26: Mac Deneyimi iPad’e Taşınıyor
- iPadOS 26 ile çoklu görev yönetimi büyük bir yükseltme alıyor:
- Mac benzeri menü çubuğu ve pencere yönetimi
- Çoklu pencere desteği: Yan yana, üst üste veya tam ekran
- Preview ve Dosyalar uygulaması: PDF, resim ve belgeleri Apple Pencil ile işaretleyip düzenleme
- watchOS 26: Antrenman Deneyimi ve Yeni Saat Yüzleri
- Workout Buddy: Fitness + koç benzeri sohbet robotu
- Uyku puanları ve tansiyon uyarıları
- Bilek hareketi ile dokunmasız kontrol
- Yeni saat yüzleri: Flow, Exactograph ve Ultra özel Waypoint
- macOS 26 Tahoe: iPhone ve iPad Deneyimi Mac’e Geliyor
- Liquid Glass tasarımı ile daha yuvarlak pencere köşeleri ve cam benzeri efektler
- Telefon uygulaması: Wi-Fi üzerinden arama, arama filtreleme ve bekletme
- Canlı etkinlikler: Spor skorları ve teslimatlar menü çubuğunda görünür
- Spotlight entegre eylemler: Mesaj ve e-posta gönderimi, not ve hatırlatıcı oluşturma, dosya arama
