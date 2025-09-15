Apple cihazları için büyük güncelleme! İşte tüm özellikler ve uyumlu modeller

Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için en büyük yazılım güncellemelerinden bazılarını yayınlayacak. iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve macOS 26 Tahoe, cihazların görünümünü baştan aşağı değiştiren Liquid Glass (Sıvı Cam) tasarımını kullanıcılarla buluşturacak.

GÜNCELLEMELERİ NE ZAMAN ALABİLİRSİNİZ?

Yeni yazılım güncellemeleri Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Apple cihazları, diğer üreticilerin aksine, güncellemeyi yayınlandığı anda indirip yükleyebiliyor.

HANGİ CİHAZLAR GÜNCELLEMEYİ ALACAK?

iPhone: 2019 iPhone 11 ve sonrası

iPad: 2018 iPad Pro, 2019 iPad Air (3. nesil), iPad mini (5. nesil) ve iPad (8. nesil) ve sonrası

Apple Watch: 2020 Series 6 ve sonrası

Mac: 2020 sonrası MacBook Air, 2019 sonrası 16 inç MacBook Pro, 2020 sonrası 13 inç MacBook Pro, iMac ve Mac mini, 2022 sonrası Mac Studio ve 2019 sonrası Mac Pro

GÜNCELLEMEYİ NASIL YÜKLEYEBİLİRSİNİZ?

iPhone ve iPad: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Yükle

Apple Watch: iOS 26 çalıştıran bir iPhone'a bağlayın, Watch uygulamasından güncelleyin ve saatinizi şarj cihazına takın

Mac: Sistem Ayarları > Genel > Yazılım Güncelleme

Ücret: Tüm güncellemeler Apple tarafından ücretsiz sunuluyor.

İOS 26 VE LİQUİD GLASS TASARIMI

iOS 26 ile ana ekran, widget’lar ve simgeler tamamen yenileniyor. Sıvı Cam tasarımı, tüm simgeleri yarı saydam ve renklendirilebilir hale getiriyor. Bildirimler ekranın üst kısmına taşınıyor, widget’lar kilit ekranının alt kısmında dinamik olarak boyutlanıyor.

ÖNE ÇIKAN İOS 26 ÖZELLİKLERİ