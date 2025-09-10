iPhone 17 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 17 ön sipariş tarihi belli oldu!

iPhone 17 Türkiye'ye ne zaman gelecek açıklandı. Yeni seride iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere üç farklı model yer alıyor. Apple’ın yıllardır seride yer alan “Plus” modelini sonlandırarak yerine ultra ince “Air” versiyonunu getirmesi, en dikkat çeken değişikliklerden biri oldu.

İPHONE 17 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Apple 9 Eylül’de düzenlediği lansmanda yeni amiral gemisi iPhone 17 serisini tanıttı. Tanıtımın ardından teknoloji meraklılarının en çok sorduğu soru Türkiye’ye geliş tarihi oldu. Apple Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 17 serisi 19 Eylül 2025 tarihinde satışa çıkacak. Kullanıcılar cihazlara ön sipariş ile 12 Eylül’den itibaren erişim sağlayabilecek.

İPHONE 17 ÖN SİPARİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yeni serinin ön sipariş tarihi de netleşti. Apple 12 Eylül’den itibaren iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için Türkiye’de ön siparişleri açacak. Ön siparişlerin ardından cihazlar 19 Eylül itibarıyla resmi olarak satışta olacak.

İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple yeni serinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Standart iPhone 17 modeli 77.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air ise 97.999 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Yüksek performans odaklı iPhone 17 Pro 107.999 TL’den, serinin en üst modeli olan iPhone 17 Pro Max ise 119.999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa çıkacak.

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 17 serisi standart modelde 6,3 inç ProMotion OLED ekran ve A19 işlemci yer alıyor. 48 MP çözünürlüğe sahip çift arka kamera sistemi, gelişmiş selfie özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni eklenen “Air” modeli sadece 5,5 mm kalınlığıyla Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olma özelliğini taşıyor.

Titanyum gövde ve gelişmiş kamera sistemiyle öne çıkan cihaz, estetik tasarım ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. iPhone 17 Pro ise A19 Pro çipi, gelişmiş soğutma sistemi ve yüksek kapasiteli bataryasıyla profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Serinin zirvesinde yer alan iPhone 17 Pro Max ise geniş depolama seçenekleri ve en güçlü telefoto kamera teknolojisiyle dikkat çekiyor.