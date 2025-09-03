Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili!

iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili!
İPhone 17, Apple, Tasarım, Kamera, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni iPhone 17 Pro Max'in lansmanına sayılı günler kala sızdırılan bir videoda dikkat çeken tasarım değişiklikleri ortaya çıktı. Görüntülerde büyük kamera adası ve dikdörtgen arka cam panel dikkat çekiyor. Ancak sosyal medyada tasarıma yönelik yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar yeni tasarıma tepki gösterdi.

Apple hayranlarının heyecanla beklediği an geldi: iPhone 17, 9 Eylül’de dünya çapında tanıtılacak. Ancak teknoloji meraklıları, lansmandan önce cihazın tasarımına dair ipuçları yakaladı.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan kısa bir videoda, iPhone 17 Pro Max olduğu iddia edilen bir model gözler önüne serildi. Videoda, cihazın üst kısmına kadar uzanan devasa bir kamera adası dikkat çekiyor. Daha önceki söylentilerde de bahsedilen üçgen şeklinde üç ana kamera ve iki küçük sensör, sızdırılan modelde net şekilde görülüyor.

iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili! - 1. Resim

Telefonun arka yüzünde yer alan büyük, dikdörtgen cam panel ve ortasındaki Apple logosu ise tasarımda en çok dikkat çeken detaylar arasında. Gümüş modelde gri-beyaz, siyah versiyonda ise mat siyah renk seçeneği bulunuyor. Bu tasarım değişikliği, iPhone X’te ana ekran tuşunun kaldırılmasından bu yana Apple’ın en büyük dönüşümlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili! - 2. Resim

Videonun kısa süresi nedeniyle tam boyutunu anlamak zor olsa da, sızdırılan modelin önceki iPhone’lara göre biraz daha geniş olduğu görülüyor. Ancak sosyal medyada tasarıma yönelik yorumlar pek olumlu değil; bazı kullanıcılar yeni tasarımı “çirkin” olarak yorumladı.

Sızıntı, ayrıca cihazın potansiyel renk seçeneklerine dair ipuçları da veriyor. Videoda yalnızca gümüş ve siyah modeller yer alırken, daha önceki sızıntılar iPhone 17 Pro Max’in mavi, turuncu ve diğer cesur renk seçenekleriyle gelebileceğini öne sürüyordu.

iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili! - 3. Resim

Öte yandan, iPhone 17 serisinin daha ince ve hafif bir modeli olan iPhone 17 Air (iPhone 17 Slim), Samsung Galaxy Edge ile rekabet edecek şekilde tasarlandı. 0,2 inç (5,5 mm) kalınlığıyla şimdiye kadarki en ince iPhone olacak.

Apple’ın yeni cihazlarıyla birlikte 9 Eylül’de Apple Watch Series 11’in de tanıtılması bekleniyor. Yeni nesil akıllı saat, gelişmiş sağlık izleme özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çekecek.

iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili! - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Harvard Üniversitesi, Trump'a karşı zafer ilan etti! Mahkeme fon kesintisini 'yasa ihlali' olarak nitelendirdiBAE'den Trump'a uyarı: Batı Şeria'nın ilhakı anlaşmayı bozar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş Bankası Nays, Domino's ve Fenerbahçe SK uygulaması hackendi mi? İş Bankası ve Fenerbahçe'den açıklama - Teknoloji3 uygulamaya aynı bildirim gitti: Hacklendiler mi?Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak - TeknolojiTekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacakNvidia'dan 60 milyar dolarlık geri adım! Hisselerde rekora doğru - TeknolojiNvidia'dan 60 milyar dolarlık geri adım!Türkiye YouTube'a akın etti, TikTok yarışta geride kaldı - TeknolojiTürkiye YouTube'a akın etti, TikTok yarışta geride kaldıInstagram'da yeni dönem başlıyor: Abonelik ücreti belli oldu! - TeknolojiInstagram'da yeni dönem başlıyorApple ve Samsung gövde gösterisine hazırlanıyor  - TeknolojiApple ve Samsung gövde gösterisine hazırlanıyor 
Sonraki Haber Yükleniyor...