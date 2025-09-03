iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili!

Apple hayranlarının heyecanla beklediği an geldi: iPhone 17, 9 Eylül’de dünya çapında tanıtılacak. Ancak teknoloji meraklıları, lansmandan önce cihazın tasarımına dair ipuçları yakaladı.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan kısa bir videoda, iPhone 17 Pro Max olduğu iddia edilen bir model gözler önüne serildi. Videoda, cihazın üst kısmına kadar uzanan devasa bir kamera adası dikkat çekiyor. Daha önceki söylentilerde de bahsedilen üçgen şeklinde üç ana kamera ve iki küçük sensör, sızdırılan modelde net şekilde görülüyor.

Telefonun arka yüzünde yer alan büyük, dikdörtgen cam panel ve ortasındaki Apple logosu ise tasarımda en çok dikkat çeken detaylar arasında. Gümüş modelde gri-beyaz, siyah versiyonda ise mat siyah renk seçeneği bulunuyor. Bu tasarım değişikliği, iPhone X’te ana ekran tuşunun kaldırılmasından bu yana Apple’ın en büyük dönüşümlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Videonun kısa süresi nedeniyle tam boyutunu anlamak zor olsa da, sızdırılan modelin önceki iPhone’lara göre biraz daha geniş olduğu görülüyor. Ancak sosyal medyada tasarıma yönelik yorumlar pek olumlu değil; bazı kullanıcılar yeni tasarımı “çirkin” olarak yorumladı.

Sızıntı, ayrıca cihazın potansiyel renk seçeneklerine dair ipuçları da veriyor. Videoda yalnızca gümüş ve siyah modeller yer alırken, daha önceki sızıntılar iPhone 17 Pro Max’in mavi, turuncu ve diğer cesur renk seçenekleriyle gelebileceğini öne sürüyordu.

Öte yandan, iPhone 17 serisinin daha ince ve hafif bir modeli olan iPhone 17 Air (iPhone 17 Slim), Samsung Galaxy Edge ile rekabet edecek şekilde tasarlandı. 0,2 inç (5,5 mm) kalınlığıyla şimdiye kadarki en ince iPhone olacak.

Apple’ın yeni cihazlarıyla birlikte 9 Eylül’de Apple Watch Series 11’in de tanıtılması bekleniyor. Yeni nesil akıllı saat, gelişmiş sağlık izleme özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çekecek.