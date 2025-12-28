Gaziantep’te 53 yaşındaki Gökmen Gürban, geleneksel yöntemlerle ürettiği kebap şişlerini Avrupa'nın en az 15 ülkesine ihraç ediyor. Örsün üzerindeki demire çekiçle vurarak şekil verip şiş üreten Gürban, 42 yıldır baba mesleği sayesinde geçimini sağlıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki asırlık dükkanda kebap şişi üreten 53 yaşındaki Gökmen Gürban’ın şişleri hem 81 ilde hem de Avrupa’da talep görüyor. AVRUPA'YA İHRAÇ EDİYOR Dedesinin açtığı küçük dükkanda babasından sonra kalan son ustalardan biri olarak üretim yapan Gürban, geleneksel yöntemleri kullanıyor. Güran, örsün üzerindeki demire çekiçle vurarak şekil verip ürettiği kebap şişlerini Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın 15 ülkesine ihraç ediyor.

53 yaşındaki Gökmen Gürban 4 YILDA YURT DIŞINA AÇILDI Babasının vefatından sonra Ağabeyi ile birlikte babasının mesleğini sürdürmeye karar veren ve 42 yıldır baba mesleği sayesinde geçimini sağlayan Gürban, 4 yıl içinde yurt dışına açıldı. 23 yaşında ilk ihracatını gerçekleştiren Gürban, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemleri kullanıyor. 200 derecede erittiği demirleri çekiç ve örs yardımı ile şekil vererek kebap şişi üretimini sürdüren Gürban, kızgın ateşle birlikte 120 dereceye kadar yükselen sıcaklık karşısında kebap şişi yapıyor.

“AĞABEYİMLE BERABER YOLA ÇIKTIK” 42 yıldır şiş üretimi yaptığını söyleyen Gürban, mesleğe nasıl başladığını şöyle anlattı: Babamın zamanında biz çilingirdik. Kebap şişi fazla yapmazdık. Eski köy anahtarları, fıstık kıracağı ve çeşitli demir malzemeler yapardık. O dönem babamın yanında hemen hemen 5-6 tane kalfa çalışırdı. Biz tabi babamın yanında babamın mesleğini icra edemedik. Çünkü babam erken yaşta vefat etti. Ağabeyimle birlikte bir müddet sıcak çilingir işine devam ettik. Ağabeyimle beraber çalıştık, olmadı ve tekrar baba mesleğine döndük. Baba mesleğine dönünce de kendi işimizi yapmaya çalıştık. Ağabeyimle beraber yola çıktık ve mesleğe ağabeyimle beraber devam ettik. Ağabeyim vefat edene kadar ben işçilik yapıyordum.

“KEBAP ŞİŞİ YAPIYORUM" 2014'te dükkanı devir aldığını söyleyen Gürban “11 senedir dükkanı çalıştırıyorum. Ağırlıklı olarak kebap şişi yapıyorum. Kebap şişleri, lokanta şişleri ve ev şişleri yapıyoruz. Ben genelde kebap şişi yapıyorum" dedi.

“15- 20 ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ” Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa'daki müşterilerine de şiş gönderdiğini söyleyen Gürban, o yerleri şöyle sıraladı: Genellikle yurt dışı ağırlıklı çalışıyorum. Fakat İstanbul, İzmir, Aydın, Samsun ve çevre illerdeki illerimize kebap şişi gönderiyorum. Yurt dışında da Almanya, Belçika ve İngiltere gibi birçok ülkeye gönderiyorum. İstek üzerine şiş yapıp gönderiyorum. Kebap şişleri talep üzerine yapıp gönderdiğim şişler. Şişlerimizi yurt dışındaki 15-20 ülkeye gönderiyoruz.

