TOKİ 500 bin konut kura takvimi milyonlarca başvuru sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsamında hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gözler kura çekimlerine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, "TOKİ evler ne zaman teslim edilecek, kura çekimi canlı izlenebilecek mi? sorularına cevap aranıyor. İşte TOKİ 500 bin konut projesine ilişkin kura çekimi takvimi ve son gelişmeler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde nefesler tutuldu .81 ilde 500 bin konut için kura çekimi yapacak olan TOKİ, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşları 1+1 ve 2+1 ev sahibi olma imkanı sağlayacak. İl il gerçekleşecek olan kura çekimi ilk olarak Adıyaman'dan başlayacak. Toplamda 5 milyon 242 bin 766 kişinin yer alacak. Böylelikle kura tarihi ve kuraların ilk olarak hangi ilde başlayacağı belli oldu.

TOKİ EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesindeki evlerin teslimat tarihi Mart 2027 olarak belirlendi. Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını belirtti.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekileceği belirtildi.

Kura çekiminin ilk olarak deprem bölgesinde başlayacak. Bu kapsamda kura çekimi yarın Adıyaman'da, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak.

İlk kura deprem bölgesi olan Adıyaman'da çekilecek. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadarda kuralarımız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

TOKİ kura çekimleri, iller düşen konut sayısı ve başvuru yoğunluğu dikkate alınarak il bazında gerçekleşecek. Her il için kura tarihi ve saati, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzeriden duyurulacak. Noter huzurunda, belirlenen adreslerde gerçekleştirilecek kura çekimleri hem yerinde takip edilebilecek hem de canlı yayında izlenebilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURALARI İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ

29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayacak olan kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari illeriyle devam edecek.

TOKİ 500 bin konut Şırnak kuraları saat 11.00'da 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. Hakkari için kura çekimi ise saat 11.00'da başlayacak. Kuralar ise Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla beraber asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar, sonuçları TOKİ 'nin resmi internet sitesiyle beraber e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaprak hak sahipliği durumlarını kolaylıkla öğrenebilecek.

