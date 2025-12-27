500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler TOKİ kura çekimi takvimine çevrildi. Milyonlarca aday, ilk kuranın hangi tarihte ve ilde yapılacağını, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte kura çekimlerinin başlangıç tarihi ve illere göre planlaması netleşmeye başladı. TOKİ tarafından yapılacak kura çekimleri, il bazlı olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ ilk kura çekilişi ne zaman, hangi ilde?

TOKİ İLK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kura süreci, başvuru yoğunluğu ve konut sayısına göre planlanarak il il gerçekleştirilecek ve yaklaşık iki ay sürecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte hak sahipleri, kura esnasında isimlerini canlı yayınlar ve resmi duyurular üzerinden takip edebilecek.

TOKİ ilk kura çekilişi ne zaman, hangi ilde? 500 bin konut kura takvimi

500 BİN KONUT İLK KURA ÇEKİMİ HANGİ İLDE?

İlk kura çekiminin yapılacağı il Adıyaman olarak açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kuranın 29 Aralık’ta Adıyaman’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Deprem bölgesinde yer alan illere öncelik verileceği belirtilirken bu bölgeler için ekstra kontenjanlar ayrıldığı da açıklandı. Kura süreci ilerleyen günlerde diğer illerde devam edecek ve takvim TOKİ tarafından duyurulacak.

TOKİ ilk kura çekilişi ne zaman, hangi ilde? 500 bin konut kura takvimi

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimleri sırasında hak sahipleri canlı olarak belli olacak. Kura sonucunda belirlenen asil ve yedek listeler ise kura sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre asil ve yedek hak sahipleri listelerinin 2 Mart 2026 tarihinden itibaren erişime açılması planlanıyor. Sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

