ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarına ilişkin yeni görüntüler yayımladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın askeri hava kapasitesinin hedef alındığı ve çok sayıda uçağın saldırılarla imha edildiği bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yayınlayarak, İran'a ait uçakların vurulduğu görüntüleri paylaştı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran kaynaklı tehditlere karşı yalnızca savunma yapmadığı, aynı zamanda bu tehditleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığı belirtilerek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor." denildi.

İRAN'A AİT UÇAKLARI YERDEYKEN VURDULAR

CENTCOM’un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran'a ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü. İmha edilen uçaklar arasında bir C-130 Hercules, bir P-3F Orion ve Sovyet yapımı bir Il-76 da bulunuyor.

İran'a ait c-130 tipi askeri uçak vurulmadan önce

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

