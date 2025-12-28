Anadolu Ajansı
Korugöl beyaza büründü: doğa kartpostallık manzaralar sundu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı, ormanlık alanı beyaza bürürken doğaseverler için kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Düzce'deki Korugöl mevkisi ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, özellikle doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Korugöl'de eşsiz manzaralar oluşturdu.
- Kar yağışı, Düzce'deki Korugöl mevkisinde etkili oldu.
- Korugöl, Düzce Belediyesi ve ilgili kurumların düzenlemeleriyle doğaseverlerin uğrak noktası haline gelmişti.
- Bölgedeki kar yağışı, Korugöl'de büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı.
- Kalıcı Konutlar bölgesi ile Kaynaşlı ve Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de kar yağışı görüldü.
Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve sosyal tesisleriyle doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Korugöl mevkisinde kar yağışı etkili oldu.
Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede kar manzaraları ortaya çıktı.
Öte yandan, Kalıcı Konutlar bölgesi ile Kaynaşlı ve Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de kar yağışı etkili oldu.
