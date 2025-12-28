Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı, ormanlık alanı beyaza bürürken doğaseverler için kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve sosyal tesisleriyle doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Korugöl mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

Korugöl beyaza büründü: doğa kartpostallık manzaralar sundu

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede kar manzaraları ortaya çıktı.

Öte yandan, Kalıcı Konutlar bölgesi ile Kaynaşlı ve Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de kar yağışı etkili oldu.

