İlk oruç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan hilali bir kez daha gündeme geldi. İslam aleminin asırlardır süregelen geleneği olan hilal, amazan ayının başlangıcını ve bitişini belirleyen en önemli işaretlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görünür?

İslam dinine göre Ramazan ayının başlangıcı ve bitişi, hilalin görülmesiyle belirlenir. Oruç ibadetinin başlama ve bitiş zamanı da hilalin doğuşuna değil, gözle görülmesine bağlıdır.

Hadis-i şerifte, “Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın” buyrulmuştur. Bu nedenle Ramazan ayının ilk günü, hilalin görülmesiyle kesinleşir.



Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görünür?

RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜNECEK?

Hicri kameri ay 29 gün de çekebileceği için, hilal görülünce Şaban ayının 29’u da olabilir. Eğer görülemezse, Şaban ayını 30’a tamamlamak gerekir. Hilali görmekle ramazanın başlaması, hesapla bulunandan bir gün sonra olabilir, fakat bir gün önce olamaz, çünkü hilalin, hesapla bulunan günden önce doğması ve görülmesi mümkün değildir.

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılında Ramazan ayının hilalinin, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece görülmesi öngörülüyor. Hilalin görülmesiyle birlikte 18 Şubat akşamı ilk teravih namazı eda edilecek, 19 Şubat 2026 Perşembe günü ise Ramazan’ın ilk orucu tutulacak.

Ramazan ayının her yıl 30 gün çektiğini sananlar da var. Hâlbuki kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Hep 30 çekse, hicri yıl 360 gün olur. Her yıl, 10-11 gün erken gelmesinin sebebi, kameri ayların bazen 29 çekmesinden dolayıdır.

HİLALİ GÖZETLEMEDE DİNİN HÜKMÜ NASILDIR?

Mustafa Sabri Efendi buyuruyor ki:

(Şaban ayının 29 çektiği hesap ile kesin olarak bilinse, gerçekten de 29 olarak çekse, Ramazanın girişini tespit için hilal gözetlense, hilal doğduğu halde, hava bulutlu olduğu için görülemese, Şaban otuz gün olarak kabul edilir. Yine bunun gibi, Ramazan ayının 29 çektiği hesap ile kesin olarak bilinse, gerçekte de 29 çekse, hava bulutlu olduğu için Ramazanın 29unda hilal görülmese, Ramazanı otuza tamamlamak dinimizin emridir. Hadis-i şerifte, (Hilali görünce, oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu.)

