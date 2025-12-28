Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Prof. Dr. Osman Bektaş, “İstanbul en üst düzeyde depreme hazır olmalı” diyerek yeni bir uyarı daha yaptı. Silivri depreminin stres aktarımının İstanbul yönüne doğru olduğunu gösterdiğini söyleyen Bektaş, Marmara'da çok parçalı 7’den büyük kırılma ihtimalinin güçlendiğini işaret etti.

Yakın zamanda “İstanbul 7’den büyük depreme hazır olmalı” diyerek uyaran Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul için yeni bir uyarı daha yaptı.

“İstanbul en üst düzeyde depreme hazır olmalıdır” diye vurgulayan Bektaş, Ana Marmara Fayı’ndaki kırılma ve stres aktarımının batıdan doğuya, İstanbul yönüne doğru olduğunu işaret etti. Bektaş, “Bu gözlemler Marmara'da tek parçalı 7’den büyük kırılma yerine çok parçalı kırılma olasılığını güçlendirmektedir” dedi.

“EN ÜST DÜZEYDE DEPREME HAZIR OLMALI”

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir fay haritası paylaşan Prof. Dr. Osman Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

2O25 M6,2 Silivri depremi, Ana Marmara Fayı’nın davranışını en açık biçimde ortaya koymuştur. Kumburgaz ve Avcılar segmentleri kısmen sürünerek deprem enerjisi harcar. Kırılma ve stres aktarımı batıdan doğuya, İstanbul yönünedir. Depremsellik 1912 M7,4'te olduğu gibi. Kumbugaz segmentinden İstanbul'u dışlayarak doğrudan Çınarcık Çukuru’na aktarılabilir. Bu gözlemler Marmara'da tek parçalı 7’den büyük kırılma yerine çok parçalı kırılma olasılığını güçlendirmektedir. İstanbul yine de en üst düzeyde depreme hazır olmalıdır.

7’DEN BÜYÜK DEPREM İÇİN UYARMIŞTI

Bektaş, geçen haftalarda yaptığı bir uyarı da ise İstanbul 7’den büyük deprem senaryosuna dikkat çekmişti.

En doğru tahminin yüzde 60 doğruluğunu geçemeyeceğini belirten Bektaş “2004’den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7’den büyük deprem modelinin çok parçalı 7’den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur. Bilimsel algoritmalar doğaya tam uymaz. Deprem parametreleri zaman ve mekanda değişir” demişti.

Bektaş, İstanbul'un deprem riskinin deprem tehlikesinden çok yüksek olduğu söyleyerek, “2025 yılı 6.2’lik deprem ve sonuçları çok parçalı kırılmayı destekler” demişti.

SİLİVRİ 6.2 İLE SALLANMIŞTI

23 Nisan 2025 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerinde de yoğun şekilde hissedildi.

Yerin 15.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve 13 saniye süren sarsıntı sonucunda 450'den fazla artçı deprem kaydedildi. Depremin ardından çoğu panik atak ve yüksekten atlama sebebiyle 359 kişi yaralandı.

