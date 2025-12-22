Prof. Dr. Osman Bektaş, muhtemel büyük Marmara depremi senaryosunu değiştirdi. Daha önce “Marmara’da 7’den büyük bir deprem beklemiyorum” diyen Bektaş, bu kez “İstanbul 7’den büyük depreme hazır olmalı” dedi. Bektaş, Silivri’deki 6.2’lik depremin çok parçalı kırılmayı desteklediğini işaret ederek uyardı.

23 Nisan’da Silivri merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında muhtemel büyük İstanbul depremine ilişkin senaryoların ardı arkası kesilmemiş, çok sayıda deprem uzmanı farklı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bu değerlendirmeler arasında en dikkat çekenlerden biri de Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş’ın yorumu olmuştu.

Marmara depremi senaryosunda sil baştan! Osman Bektaş ‘7’den büyük olmaz’ demişti, şimdi ‘Hazır olun’ dedi

“7’DEN BÜYÜK BEKLEMİYORUM” DEMİŞTİ

“Marmara’da 7’den büyük bir deprem beklemiyorum” diye belirten Bektaş, şunları söylenmişti:

“Marmara’da 7’den büyük bir deprem beklemiyorum” diye belirten Bektaş, şunları söylenmişti: Marmara’da 7’den büyük bir deprem olacağına ilişkin savlar, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan Prof. Dr. Tom Parsons’ın 2004 tarihli çalışmasına dayanıyor. Bu iddiayı savunanların dayanak noktası bu çalışma. Fakat literatürdeki güncel çalışmalar, bunun aksine işaret ediyor.

Bektaş, İstanbul için büyük deprem senaryosu çizen uzmanların tezlerinin ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'ın 2000 yılında yayımladığı makaleye dayandığını söylemişti.

GÖRÜŞÜ DEĞİŞTİ

“Marmara’da 7’den büyük deprem olmaz” diyen Bektaş, görüşünü değiştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bektaş bu kez “İstanbul 7’den büyük depreme hazır olmalı” dedi.

YÜZDE 60’LIK ORAN

En doğru tahminin yüzde 60 doğruluğunu geçemeyeceğini işaret eden Bektaş, şöyle uyardı:

2004’den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7’den büyük deprem modelinin çok parçalı 7’den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur. Bilimsel algoritmalar doğaya tam uymaz. Deprem parametreleri zaman ve mekanda değişir.

“ÇOK PARÇALI KIRILMAYI DESTEKLER”

İstanbul'un deprem riskinin deprem tehlikesinden çok yüksek olduğu işaret eden Bektaş “2025 yılı 6.2’lik deprem ve sonuçları çok parçalı kırılmayı destekler” dedi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş

FARKLI YORUMLAR YAPILMIŞTI

Silivri depremi sonrasında Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'da muhtemel bir sarsıntının 7'den büyük olmasının mümkün gözükmediğini söylerken, diğer uzmanlar ise farklı görüşleri dile getirmişti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, muhtemel büyük Marmara Depremi'nin 6.5 büyüklüğünü geçmeyeceğini ve merkez üssünün Kumburgaz olacağını savunurken, Prof. Dr. Naci Görür ise muhtemel bir depremin İstanbul’un bazı bölgelerinde 9 şiddetinde hissedileceğini öne sürmüştü.

