Prof. Dr. Osman Bektaş, ‘deprem riski’ taşımıyor olarak işaret edilen Marmara Fayı’na ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Marmara Fayı’nın uzun süreli stres birikimi altında geçici olarak kilitlenebileceğine dikkat çeken Bektaş, bunun büyük kırılmalara da neden olabileceğini belirterek uyardı.

Deprem sonrasında yaptığı analizlerle dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Fayı için önemli açıklamalar yaptı.

Bektaş, merkezi ana Marmara Fayı’nın kısmı creep özelliği (sürünme) gösterse de büyük depremleri engelleyen sürekli, kalıcı bir duvar olmadığına dikkat çekti. Fayın uzun süreli stres birikimi altında geçici olarak kilitlendiğini vurgulayan Bektaş, daha önce bu fayın büyük kırılmalara sebep olduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara Fayı bilmecesine son noktayı koydu! Büyük depremi tetikler mi?

1509 ve 1766 yıllarındaki 7 büyüklüğündeki depremlerin günümüzdeki creep (sürünme) modellerine ters olmadığını ifade eden Bektaş, fay hareketliliğinin zamanla değişebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara Fayı bilmecesine son noktayı koydu! Büyük depremi tetikler mi?

“MAKSİMUM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE” DEMİŞTİ

Prof. Dr. Bektaş, daha önce yaptığı açıklamalarda ise Marmara Fayı’ndaki 3.2 büyüklüğündeki deprem sonrası riskin İstanbul’dan ziyade Bursa üzerinde yoğunlaştığını işaret etmişti. Bektaş, bu duruma işaret ederek muhtemel bir depremin büyüklüğünün maksimum M6,6 civarında olabileceğini söylemişti.

Bektaş, önceki deprem tahminlerinin, Marmara Fayı’nın “tam kilitli olduğu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiği” varsayımına dayandığını belirtmişti.

Bektaş, mevcut deprem beklentilerinin tarihsel verilere dayandığını şöyle vurgulamıştı:

Büyüklük tahmini: 1766’da Doğu Marmara’da meydana gelen depremin (M7,2-7,4) yol açtığı yıkım verileri temel alınarak yapılmıştı (Ambraseys, 2002).

Zaman tahmini: 30 yıl içerisindeki deprem beklentisi, tarihsel depremlerin istatistiki sonuçlarına göre oluşturulmuştu (Tom Parson, 2004).

Prof. Dr. Osman Bektaş

Haberle İlgili Daha Fazlası