Middle East Eye, Osmanlı tarihinin gölgede kalmış bir dönemine mercek tuttu. Haberde, Osmanlı halifeliğinin kaldırılmasının ardından sürgüne gönderilen son halife Abdülmecid İkinci’nin, halifeliğin temsil ettiği dini ve manevi değerleri muhafaza etmek, İslam dünyasıyla irtibatı sürdürmek ve bu köklü mirası yaşatmak amacıyla Hindistan merkezli bir faaliyet içinde olduğu aktarıldı.

1924’te halifeliğin sona ermesinin ardından sürgüne gönderilen Abdülmecid Efendi’nin, halifeliğin manevi mirasını dönemin şartlarına uygun biçimde yaşatmanın yollarını aradığına dikkat çekildi. Middle East Eye’da yer alan bilgilere göre, bu çabanın merkezinde o yıllarda dünyanın en geniş Müslüman nüfuslarından birine ev sahipliği yapan Britanya Hindistanı bulunuyordu.

Haberde, Osmanlı halifeliğinin sürgün sonrası dönemde nasıl bir yol izlediğine dair çerçeve Middle East Eye tarafından şu ifadelerle çizildi:

"Abdülmecid Efendi, Osmanlı Hanedanı’nın taşıdığı tarihi ve manevi itibarı esas alarak farklı coğrafyalardaki Müslüman liderlerle bağ kurmayı amaçladı. Bu yaklaşımın merkezinde, siyasi fetihlere dayanmayan, Müslüman toplumların desteğiyle şekillenen ve manevi temelli bir halifelik anlayışı yer aldı."