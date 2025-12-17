Yakın tarihimizin en enteresan haberlerinden biri de köpek mamaları hakkında. Bundan 50 yıl önce İzmir Çamdibi Belediyesi eşekleri keserek köpek maması yapmak için harekete geçmişti.

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunuyla birlikte tartışılan konulardan biri de mama sorunu. Köpeklerin beslenmesi için çocuk parklarına ve insanların ortak kullanım alanlarına mama dökülmesi hala gündemin sıcak tartışmalarının başında geliyor.

Arşivlerde köpek maması konusunda enteresan bir haber dikkat çekiyor. Bundan tam 50 yıl önce köpek mamalarının eşek etinden üretilmesi ve bunun ihraç edilmesi için İzmir Çamdibi Belediyesi harekete geçiyor.

14 Aralık 1971 tarihli Türkiye gazetesinde konu şöyle haber oluyor:

"EŞEK ETİNDEN KÖPEK MAMASI İHRAÇ EDECEĞİZ"

"İzmir Çamdibi Belediyesi Ticaret Bakanlığına başvurdu.

Çamdibi Belediye Başkanı Emin Gülgeze, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderdiği bir yazıda, eşek etinden yapılmış köpek maması ihraç etmek istediğini, bunun için gerekli kolaylığın gösterilmesini istemiştir.

Aynı belediye, at eti ihracından Türkiye’ye bu yıl 6 milyon liraya yakın döviz kazandırmıştı. Belediye Başkanının verdiği bilgiye göre, köpek maması imal edecek fabrika 5 milyon liraya mal olacaktır.

Belediye Başkanı şunları söylemiştir:

“At eti ihracından kazandığımız para ile bu fabrikayı kuracağız. Avrupa’dan, genellikle Fransa, İtalya ve İngiltere’den bu konuda çok talepler almaktayız. Amacımız, yurdumuza bu yoldan da döviz kazandırmaktır.”

Belediye Başkanı, fabrikanın kurulması ve mama ihracına kolaylık gösterilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaatın edildiğini de sözlerine eklemiştir."

