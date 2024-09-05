Almanya'dan Türkiye'ye şaibeli bağış: Ankara'ya gönderilen 1 tır köpek maması nerede?

Türkiye aleyhinde çalışan Alman sokak köpeği derneğinin topladığı bağışlar dikkat çekti. VETO adlı derneğin Ankara'ya gönderdiği 1 tır mamayı sorgulayan Türk dernek "mamalar nerede" diyerek isyan etti.

Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar

Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar

Özel Haber - Almanya'da faaliyet yürüten VETO Tierschutz adlı dernek, uzun zamandır Türkiye'deki yasaya atıf yaparak sokak köpekleri için bağış toplayıp mama gönderiyor.

Kendisini "kar amacı gütmeyen kuruluş" olarak tanıtan, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinden sürekli bağışlar isteyen dernek, Türkiye'yi özel bölge ilan etmiş durumda.

Sürekli sokak köpekleri için özel klipler paylaşan, bu kliplerle birlikte bağış talebinde bulunan dernek Ankara'ya 1 tır dolusu, 2500 çuval köpek maması gönderdi.

Gönderilen yardım mamalarının derneğin Türkiye'deki üyeleri tarafından teslim alındığına dair klibi paylaşıldı.

Ancak Sohayko adlı Türkiye'de faaliyet yürüten sokak köpeği derneği sosyal medya hesabından bu mamaları sorguladı.

ALMANYA'DAN KURULAN BAĞIŞ AĞI

Sosyal medyada yapılan bu paylaşımlar Almanya'dan Türkiye'ye köpek mamaları gönderen VETO adlı derneğin faaliyetlerine dikkat çekti.

Türkiye'de sokak köpeklerine dair uzun zamandır yayın yapan dernek, sosyal medyadan sürekli bağış topluyor.

Türkiye'ye özel sayfa ayıran dernek paylaşımlarıyla da yapmış olduğu yardımları gösteren videolar yayınlıyor.

Yayınlanan videolarla sık sık Türkiye'deki başıboş sokak köpekleri için çıkarılan yasaya dikkat çekiyor.

ALMANYA'DA YAPAMADIKLARINI TÜRKİYE ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Almanya'da mevcut yasalardan dolayı sokak köpeklerini görmek neredeyse mümkün değil.

Ülkedeki yasal düzenlemeye göre, kişinin sokakta sahipsiz hayvan bulduğunda, en yakın hayvan barınağına veya veterinere götürmesi, bu mümkün değilse polise veya bölgesinde bulunan ilgili kuruma bildirmesi gerekiyor.

Polis veya ilgili kurum sahipsiz hayvanın kaydını yapıyor ve hayvanı barınağına teslim ediyor.

Almanya'da hayvan hakları, "Hayvan Koruma Yasası" ile teminat altında. Yasada hayvanlara nasıl davranılacağı, ne şekilde barındırılacağı ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği düzenleniyor.

Yüzbinlerce mamayı Türkiye aleyhinde paylaşımlarıyla topluyorlar.

Birçok eyalette belirli yerlerde ve sokaklarda köpeğe tasma takma zorunluluğu bulunuyor.

Yasaya göre sahiplerin, hayvanlarını herhangi bir sebepten sokağa bırakması yasak.

Buna aykırı davrananlara 25 bin avroya kadar para cezası, hayvana eziyet edilmesi ya da öldürülmesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Almanya'da genellikle sahipli köpekler sokağa terkediliyor. Sahipsiz kalan hayvanlar konusunda "Hayvanları Koruma Birliği" ve çeşitli dernekler çalışmalar yürütüyor.

Veto adlı dernek bunlardan biri olarak çalışmalar yapıyor. Türkiye'yi bağış propagandası için kullanması da Türk derneklerin dikkatini çekiyor.