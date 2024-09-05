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Haberler > Magazin > Başıboş sokak köpekleri için topladığı bağışlarla at yarışı oynayan Buket Özgünlü hüngür hüngür ağladı

Başıboş sokak köpekleri için topladığı bağışlarla at yarışı oynayan Buket Özgünlü hüngür hüngür ağladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başıboş sokak köpekleri için topladığı bağışlarla at yarışı oynadığı MASAK raporuyla ortaya çıkan Buket Özgünlü, ağlayarak video çekti. 'Köpek Velisi' hesabından "Ben hiçbir şey yapmadım" diyerek hüngür hüngür ağladı.

2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni açarak sokak köpekleri için bağışlar toplayan  Buket Özgünlü Boyacı, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu için çalıştığını söylüyordu.

Köpek Velisi hesabıyla kendisini tanıtan Özgünlü, Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya taşımak suçundan tutuklanmıştı.

Bu hesap ve kurduğu dernek üzerinden zengin olduğu ortaya çıkan Buket Özgünlü tutuklanmasının ardından hakkında inceleme başlatıldı.

9 DAİRE, 2 DEPO, 7 ESTETİK AMELİYAT

Köpekleri sakat bırakarak para topladığı iddia edilen Özgünlü'nün, 9 daire ve 2 depo satın alıp 7 defa da estetik ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Buket Özgünlü'nün MASAK'ın incelemesinde derneğe gelen bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıktı.

Köpek bağışlarıyla at yarışı oynayan Buket Özgünlü hüngür hüngür ağladı - 1. Resim

Hakkında açılan davada duruşma savcısı, sanık Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ancak ara kararını açıklayan hakim, Özgünlü'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Kasım’a erteledi.

İşlediği suçların ortaya çıkmasıkarşısında bunalıma girdiği görülen Buket Özgünlü, hüngür hüngür ağladığı anları Köpek Velisi adlı hesabında paylaşarak "ben hiçbir şey yapmadım" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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