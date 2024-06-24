Buket Özgünlü davasında skandal sözler: Muhabiri dövdük akıllanmadı

Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya taşımak suçundan tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı davasında bir skandala tanıklık edildi. Özgünlü'nün hakim karşısına çıktığı esnada destekçileri İHA muhabirine karşı, "Bunu geçen duruşmada dövdük, akıllanmadı. Yine gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş, akıllanırlar” sözlerini sarf etti.

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, taraf avukatları ve dernek üyeleri katıldı. Sanık avukatı basının duruşma salonundan dışarı çıkarılmasını istedi.

Hakim, salonda yeterli kadar yer olmadığından ötürü bir kısım basın mensubunu dışarı çıkarttı.

"BUNLAR DA YENİ GELMİŞ, AKILLANIRLAR'

O esnada sanık yakınları İHA muhabirine karşı, “Bunu geçen duruşmada dövdük, akıllanmadı. Yine gelmiş” derken, diğer gazetecilere de, “Bunlar da yeni gelmiş, akıllanırlar” dedi. Yargılanmanın başlamasıyla beraber mahkeme hakiminin gelen evrakları okumasının ardından, sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, sosyal medyada gördüğü paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapmak amacıyla bazı gönüllüler ve Ankara Barosu avukatlarıyla Şanlıurfa'ya gitme kararı aldıklarını ifade etti.

Dernek çalışanıyla beraber hayvan barınağına gittiklerini anlatan Boyacı, barınaktan sorumlu veteriner hekimle beraber gezdiklerini belirtti.

"YOL ÜSTÜNDE GÜVENDİĞİM VETERİNER YOKTU"

Veterinere, ‘Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?’ diye sorduğunu ifade eden Boyacı, "Veteriner hekim, İlçe Tarım Müdürünü arayarak icazet almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınakta görevli personel, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de bu esnada veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet savcısının, "Hasta hayvanları yakında bir kliniğe götürmek yerine neden Ankara'ya götürmeyi seçtin?" sorusuna Boyacı, "Yol üstünde güvendiğim veteriner yoktu" diye konuştu.

"HASTA HAYVANLAR VARDI'

Tutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ise yaklaşık 4 yıldır evcil hayvan taşıma hizmeti verdiğini anlattı. Tutuklu sanık Boyacı'nın araması üzerine Siverek'teki hayvan barınağına gittiğini anlatan Demir, "Barınakta hasta hayvanlar vardı. Buket, köpekleri sahiplenmek için veteriner hekimle görüşüyordu.

Veteriner hekim gözetiminde hayvanlar araca yüklendi. Daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktım. Yol üzerinde herhangi bir karantina veya kuduz uyarı tabelası yoktu" ifadelerini kullandı.

"KÖPEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

Şanlıurfa'dan Adana'ya kadar durmadan gittiğini belirten sanık Demir, "Adana'da köpeklere su vermek için durdum. Orada bir köpeğin öldüğünü gördüm. Sonra yola devam ettim ve Ankara'da derneğin veterinerine hayvanları teslim ettim. Burada bir köpeğin daha öldüğünü gördüm. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

İfadelerin ardından mütalaası için söz verilen duruşma savcısı, sanık Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Boyacı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Kasım’a erteledi.

NE OLDU?

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan iddialara göre kuduz hastalığı taşıyan 35 köpeği alıp Ankara'ya getirdi. Bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özgünlü hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusu sonrası 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S.D. serbest bırakıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame kapsamında dernek başkanı Buket Özgünlü ve M.S.D hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘Sahipli hayvana işkence’ suçundan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.