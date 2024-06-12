Mama parasıyla estetik, ameliyatlara servet! Buket Özgünlü hakkındaki iddialara Cüneyt Özdemir de sessiz kalmadı

Şanlıurfa'daki belediye barınağından kuduz olduğu öne sürülen köpekleri Ankara'ya götürdüğü iddia edilen Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında ortaya atılan skandal iddialara Cüneyt Özdemir yenilerini ekledi.

Türkiye'nin son günlerde ana gündem konularından biri haline gelen 'başıboş sokak köpekleri' sorunu, bu kez de sosyal medyada 'köpek velisi' olarak tanınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile farklı bir boyutla gündeme taşındı.

Özgünlü, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının toplatılmasını protesto etmek için geldiği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki bazı köpekleri araca yükleyerek Ankara’ya götürmüştü. Kuduz risk bölgesindeki hayvanları Ankara’ya götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Buket Özgünlü, 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanırken, köpekler ise koruma altına alınmıştı.

SON DÖRT YILDA 9 DAİRE

Konu, sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelirken, Özgünlü hakkında ev kirasını bile ödeyemeyecek durumdayken duygu sömürüsü yoluyla para topladığı ve bu şekilde son 4 yılda 9 daire ve 2 depo satın aldığı gibi skandal iddialar ortaya atıldı.

Özgünlü'nün Şanlıurfa köpek barınağı gibi Kahramanmaraş barınağından da köpek sahiplenip para topladığı iddia edilirken, öte yandan bu köpeklere zarar verdiği ve sakat kalan hayvanlar üzerinden para akışı sağladığı da iddia edildi.

'MAMA PARALARIYLA ESTETİK' İDDİASI

Sosyal medyada paylaştığı videolarda dış görünüşünde büyük değişim olduğu görülen Özgünlü'nün hayvan severlerden topladığı mama paralarıyla 7 kez bıçak altına yatarak estetik olduğu da iddialar arasında yer aldı. Özgünlü'nün Ankara'da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp patronu olduğu belirtildi.

"BUNLARI ABD'DEN, AB'DEN FONLUYORLAR"

Öte yandan gazeteci Cüneyt Özdemir de Özgünlü hakkındaki iddiaları gündeme taşıdı.

Özdemir, "Kendisinin aslında 6 yıl önce 5 kuruşunun olmadığı -bir mahkemeye çıkıp diyor ki 'Benim param yok, bunu ödeyemem, bilmem ne- ve sonrasında da 8-9 tane ev sahibi olduğu, bir sürü estetik ameliyat geçirdiği, iki depodan kira aldığı iddiaları var" dedi.

"Şimdi bu kadın bunu yaptı mı bilmiyorum ama bunu yapanlar var, bizzat tanıdığım" diye konuşan Özdemir şunları ekledi:

"Sonradan öğrendim ki bunlar fon alıyorlar Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan bilmem ne köpeklere yardım fonu falan. Tam mama lobisinin bir de fonlusu var. Bunları fonluyor yurt dışından. Nasıl burada mülteciler kalsın diye şey yapıyorlar, bir de böyle bir şey var. Sokak köpeklerini fonlayan fonlar var yani."