Kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırmıştı! Buket Özgünlü hakkında şaşkına çeviren iddialar!

Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara’ya getirmesiyle gündeme gelmişti. ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan tutuklanan Özgünlü hakkında skandal iddialar ortaya çıktı. Gelirim yok dediği halde 9 daire ve 2 deposu olduğu, öte yandan köpeklerin sakat bırakılarak para toplanmasına karıştığı iddia edildi.

Sosyal medyada 'Köpek velisi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yavru 14 tane yetişkin 27 köpek köpek sahiplendiğini söyledi.

Sahiplenilen 2 köpeğin ise yolda öldüğü tespit edildi. Hakim Boyacı'nın Ankara'ya getirdiği köpek sayısının çok olması ve yolda 2 köpeğin ölmesine sebep olmasından dolayı 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklama kararı verdi.

ÇARPICI İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Kuduz tehlikesi olan 35 köpeği Ankara'ya getiren tutuklu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Özgünlü'nün Şanlıurfa köpek barınağı gibi Kahramanmaraş barınağından da köpek sahiplenip para topladığı iddia edildi.

Ankara'nın mahallelerinde, İstanbul'daki Sazlıdere, Çatalca Belgrad ve Balaban köyünden getirilen köpeklerin kimini sopayla kafadan vurup felç edildiği, kimini asitle derisinin yakıldığı ve zarar verilen köpeklerin Patiliköy isimli yerlere götürülerek sakat kalan hayvanların üzerinden para akışı sağlandığı iddia edildi.

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9 DAİRE 2 DEPO

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve "durumum yok, gelirim yok" diyerek savunma yaptığı paylaşılırken, polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış, üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 deposu olduğu ortaya çıktığı öne sürüldü.

1 MİLYON 110 BİN LİRALIK ESTETİK HARCAMASI

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları ve serum kollajen terapisi aldığı ileri sürülürken 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin₺ harcama yaptığı banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi.