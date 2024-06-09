Şanlıurfa'da kuduz köpek saldırıları hayatları riske atıyor

VALİLİKTEN KUDUZ AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliği, Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi ve Batıkent Mahallesi'nde kuduz köpeklerin 4 kişi ısırması hakkında açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliğince yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"30.05.2024 tarihinde Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi'nde, 03.06.2024 tarihinde de Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde sonradan kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından dört vatandaşımızın ısırıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, her iki vakada da sahipsiz sokak köpeklerinin kontrol altına alınarak tecrit edildiği, vatandaşlarımızın ise hiçbir gecikmeye meydan verilmeden tedavilerine başlandığı ve aşılarının yapıldığı tespit edilmiştir."