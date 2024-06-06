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Şanlıurfa'da büyük panik! Vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da büyük panik! Vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Vatandaş hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan köpek ise öldü.

Türkiye'nin son günlerde ana gündem maddeleri arasında yer alan 'başıboş sokak köpekleri'nin akıbeti tartışma konusu olmaya devam ederken, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kuduz paniği yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyen Mustafa Şahin isimli vatandaş başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

KÖPEĞİN KUDUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Belediye ekipleri köpeği yakaladı ve köpekten numune aldı. Alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderilirken, test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Yakalanan köpek ise öldü.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER TOPLANIYOR

Köpek tarafından ısırılan vatandaş Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgeye giden ekipler başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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