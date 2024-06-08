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Şanlıurfa'da iki mahallede kuduz paniği: Batıkent ve Payamlı karantinada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da iki mahallede kuduz paniği: Batıkent ve Payamlı karantinada

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki sahipsiz köpekte kuduz vakası tespit edildi. Batıkent ve Payamlı Mahalleleri vakaların ardından karantinaya alındı. Mahallelerin girişine 'Dikkat kuduz risk bölgesi' yazısı asıldı. 

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

MAHALLELER KARANTİNAYA ALINDI

30 Mayıs'a da kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk K.'ye (16) saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edildi.

Her iki mahallede valilik kararı ile karantina uygulaması başlatıldı. Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı.

Şanlıurfa'da iki mahallede kuduz paniği: Batıkent ve Payamlı karantinada - 1. Resim

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili toplantı yapıldığı belirtildi. Vali Hasan Şıldak, kuduz vakalarının şehir merkezinde görülmesinin büyük risk oluşturduğunu, ilgili kamu kurumlarına ve bütün belediyelere "sokak hayvanlarının kuduz hastalığına karşı aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışmaları" talimatı verdiğini aktardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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