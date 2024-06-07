Başıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu! Bölgede arbede yaşandı

Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz!

Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz!

Konya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Çevrede bulunan bir kadın, köpeklerin saldırısının ardından belediye çalışanlarına tepki gösterince bölgede arbede yaşandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Muhammed İkbal Parkı'nda başıboş sokak köpekleri iki kişiye saldırdı.

Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Rümeysa K'nin yardımına çevredekiler koştu.

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YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük korku yaşayan kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine götürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü.

BÖLGEDE ARBEDE YAŞANDI

Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.