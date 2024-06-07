Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Başıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu! Bölgede arbede yaşandı

Başıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu! Bölgede arbede yaşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu! Bölgede arbede yaşandı

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Çevrede bulunan bir kadın, köpeklerin saldırısının ardından belediye çalışanlarına tepki gösterince bölgede arbede yaşandı.

Konya'nın  Selçuklu ilçesi Muhammed İkbal Parkı'nda  başıboş sokak köpekleri iki kişiye saldırdı.

Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Rümeysa K'nin yardımına çevredekiler koştu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük korku yaşayan kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine götürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü.

BÖLGEDE ARBEDE YAŞANDI

Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Netanyahu için geri sayım başladı! Gantz hükümeti feshetmeye hazırlanıyorOsmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapamazsın diyenlere inat kule vinç operatörü oldu! - YaşamYapamazsın diyenlere inat kule vinç operatörü oldu!12 metrelik demir direğin üzerinde 70 metrekarelik ev! Konum şaşırtmadı, manzara nefes kesti - Yaşam12 metrelik demir direğin üzerinde 70 metrekarelik ev!İstanbul'da metruk bina kısmen çöktü, faciadan dönüldü - YaşamFaciaya ramak kala! Metruk bina gece yarısı çöktüMilyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti - YaşamMilyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda ettiİznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor - Yaşamİznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyorGümüşhane'deki üstü açık camide 563 yıldır Cuma namazı kılınıyor: Namaz kılarken yağmur yağmıyor! - YaşamÜstü açık camide 563 yıldır Cuma namazı kılınıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...