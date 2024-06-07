Başıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu! Bölgede arbede yaşandı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Çevrede bulunan bir kadın, köpeklerin saldırısının ardından belediye çalışanlarına tepki gösterince bölgede arbede yaşandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Muhammed İkbal Parkı'nda başıboş sokak köpekleri iki kişiye saldırdı.
Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Rümeysa K'nin yardımına çevredekiler koştu.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Büyük korku yaşayan kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine götürüldü.
Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü.
BÖLGEDE ARBEDE YAŞANDI
Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.
Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı