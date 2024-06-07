Parkta dehşet! Başıboş sokak köpeği genç kıza saldırdı

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

Konya'da başıboş sokak köpekleri, parkta yürüyen 21 yaşındaki genç kıza saldırdı. Bacağından yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Muhammed İkbal Parkı'nda 21 yaşındaki Rümeysa Kaçar'a parktaki başıboş köpekler saldırdı.

KÖPEK BACAĞINI ISIRDI

Rümeysa Kaçar'ı köpekler bacağından ısırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla genç kız köpeklerden kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"EVİME GİDERKEN KÖPEK SALDIRDI"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Rümeysa Kaçar, “Ben eve gidiyordum. Bu sırada burada köpek topluluğu vardı. Benim üzerime geldi ve bacağımdan ısırdı. Daha sonra bağırınca kaçtı. Yanıma vatandaşlar geldi. Şimdi bu haldeyim, gerekenin yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, olayın yaşandığı park yakınlarındaki köpek topluluğu ise dikkat çekti.