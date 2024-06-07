Bakan Tunç'tan Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmesine tepki: 'Milletimizin birliğine, bütünlüğüne saldırıdır'

Adalet Bakanı Tunç, Tatvan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının makam odasından indirilmesine tepki gösterdi. Tunç, "Cumhurbaşkanımızın resminin indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır. Hem cumhurbaşkanımıza hakarettir hem milletimizin birliğine, bütünlüğüne saldırıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. AYM'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararlarına dair verdiği iptal kararlarına ilişkin sorulan soruyu cevaplayan Tunç, "Kamuoyunda bazı tartışmalar ve bazı yanlış anlamalar var. Hükümet sistemi 2018 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen başlamadan önce parlamenter sistemin son KHK'si olarak çıkarılmıştı" dedi.

'ATAMALARA İLİŞKİN BİR YETKİ TARTIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Tunç, devamında şunları söyledi:

"Bu yanlış aktarılmaya çalışıldı bazı yorumcular tarafından. Anayasa'da cumhurbaşkanının görev ve yetkileri açıkça sayılmıştır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanının Anayasa'dan kaynaklanan yetkisidir. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenemeyecek hususlar Anayasa'mızda belirtilmiştir.

Atamalara ilişkin bir yetki tartışması söz konusu değildir.

(Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınıp yerine kayyım atanması) Herkes kurallara uymak mecburiyetindedir. Bölücü terör örgütleriyle mücadelede çok büyük bedeller ödedik. Milletin oylarıyla seçilenler gerek parlamentoda gerek yerel yönetimlerde milletimizin birliği ve beraberliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadır.

'BİRLİĞİMİZE YÖNELİK BİR SALDIRI'

(Tatvan'da Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmesi) Cumhurbaşkanımızın resminin indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır. Hem cumhurbaşkanımıza hakarettir hem milletimizin birliğine, bütünlüğüne saldırıdır. Tatvan'da soruşturma açılmıştır.

SERDAR SERTÇELİK NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

(Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari isimlerinden Serdar Sertçelik'in iade süreci) İade sürecini başlatmıştık. 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O süre içerisinde iade yargılaması gerçekleşecek, Türkiye'ye iade edileceğini öngörüyoruz."