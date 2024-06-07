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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Serdar Sertçelik'in iadesi için belgelerin Macaristan'a gönderildiğini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Serdar Sertçelik&#039;in iadesi için belgelerin Macaristan&#039;a gönderildiğini açıkladı

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iadesi için belgelerin Macaristan'a iletildiğini söyledi. Bakan Tunç, "İadenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Serdar Sertçelik'in iadesi için belgelerin Macaristan'a gönderildiğini açıkladı - 1. Resim

SERDAR SERTÇELİK MACARİSTAN'DA YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından kırmızı bülten ile 17 Mayıs 2024'ten itibaren uluslararası seviyede aranan Sertçelik'in, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Serdar Sertçelik'in iadesi için belgelerin Macaristan'a gönderildiğini açıkladı - 2. Resim

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü kişi, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandı."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Serdar Sertçelik'in iadesi için belgelerin Macaristan'a gönderildiğini açıkladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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