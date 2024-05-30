Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme: Gizli tanık Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanmasına devam ederken örgütün iki numaralı ismi olduğu öne sürülen ve M7 kod adıyla gizli tanıklık yapan Serdar Sertçelik olayı patlak vermişti. Gizli tanıklığı ifşa olan Sertçelik, yurt dışına firar etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarına ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatmış çok sayıda emniyet mensubu görevden alınmıştı.

(Solda) Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanma anı; (Sağda) Serdar Sertçelik

Emniyete sıçrayan vakada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmanın firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Sertçelik’in iadesi için süreç başlatıldı. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin verdiği bilgilerde Sertçelik'in Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan;

Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak,

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,

Kasten Öldürme,

Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme,

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?

Ankara'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a çalışan ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik, "yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık beyanları kendisine zorla imzalattırıldığını" ileri sürerek Ankara Emniyetini suçlamıştı. İfadeyi verdiğinin ertesi günü elektronik kelepçe takılarak tanık koruma programına alındığını ancak istediği her yere gidebildiğini anlatan Sertçelik, "kendisine yapılan operasyonun göstermelik olduğunu ve yurt dışına kaçmasına müsaade edildiğini" ileri sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de olduğu 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

AYHAN BORA KAPLAN İDDİANAMESİ

Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.