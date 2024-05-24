Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına 1 komiser daha tutuklandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2024 21:59 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 22:17 - Güncelleme:

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünde adı geçen bir komiser daha tutuklandı. Bugün tutuklu bulunan Arif Buğra Beşe ve Furkan Anıl Bahar'ın tahliyesine karar verilmişti.