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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına 1 komiser daha tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına 1 komiser daha tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan, Suç Örgütü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünde adı geçen bir komiser daha tutuklandı. Bugün tutuklu bulunan Arif Buğra Beşe ve Furkan Anıl Bahar'ın tahliyesine karar verilmişti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilmiş tutuklu iki sanığın tahliyesine karar verilmişti. 

Kararın açıklanmasından saatler sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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