Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı’na zarar veriyor

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük yazdı...

Medyada yazılan çizilen bir olayın halkta anlaşılması nasıl olur? Bazen birine zarar versin diye yaptığınız haber o kişiye yarar. Tam tersi de geçerli.

Mesela bir siyasi yolsuzluğa bulaşmasa bile o kişi hakkında hemen herkesin bu tür haberler yapması o kişinin aleyhine olur. Hele hele günlerce konuşulması daha kötü etki yapar.

2023 Eylül ayından bu yana Ayhan Bora Kaplan davası konuşuluyor. Şu an cezaevinde olan polisler, Ayhan Bora Kaplan’la Süleyman Soylu bağlantılı demek istediler. Aylarca Tolga Şardan’a bilgi sızdırdılar. Sözcü gazetesinde yazılar çıkarttılar.

Ama Allah ellerine ayaklarına dolaştırdı. Gizli tanığı kaçırdılar. Adam aylarca dışarıda yemiş içmiş gezmiş. Soylu döneminde ABK korunuyordu iması oluşturuldu. Şimdi ise hükûmete kumpas iddiası konuşuluyor. Bu konu gündemde kaldıkça AK Parti’ye zarar veriyor.

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