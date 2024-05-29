Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı’na zarar veriyor

Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı’na zarar veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı’na zarar veriyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük yazdı...

Medyada yazılan çizilen bir olayın halkta anlaşılması nasıl olur? Bazen birine zarar versin diye yaptığınız haber o kişiye yarar. Tam tersi de geçerli. 

Mesela bir siyasi yolsuzluğa bulaşmasa bile o kişi hakkında hemen herkesin bu tür haberler yapması o kişinin aleyhine olur. Hele hele günlerce konuşulması daha kötü etki yapar. 

2023 Eylül ayından bu yana Ayhan Bora Kaplan davası konuşuluyor. Şu an cezaevinde olan polisler, Ayhan Bora Kaplan’la Süleyman Soylu bağlantılı demek istediler. Aylarca Tolga Şardan’a bilgi sızdırdılar. Sözcü gazetesinde yazılar çıkarttılar. 

Ama Allah ellerine ayaklarına dolaştırdı. Gizli tanığı kaçırdılar. Adam aylarca dışarıda yemiş içmiş gezmiş. Soylu döneminde ABK korunuyordu iması oluşturuldu. Şimdi ise hükûmete kumpas iddiası konuşuluyor. Bu konu gündemde kaldıkça AK Parti’ye zarar veriyor. 

CEM KÜÇÜK'ÜN YAZISININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemAntalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurduİstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı - Gündemİstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldıÇalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu! Yaşlı adam silahla vuruldu - GündemÇalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu!İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - Gündemİzmir'de dehşet evi! Bir aile yok olduSakarya’da Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı! - GündemSakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı!Kars'ta feci olay! Yeğeninin düğünü için köye giden yaşlı adam feci şekilde can verdi - GündemYeğeninin düğünü için köye giden yaşlı adamın korkunç ölümü!
Sonraki Haber Yükleniyor...