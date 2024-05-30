Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 2023 yılında boşandı

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçenlerden biri olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalanmasının ardından kimdir, yakalandı mı gibi sorular gündeme geldi. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile evliliği ile de gündeme gelen Sertçelik evli mi merak edildi.

Ayhan Bora Kaplan davasının "M7" kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalanmasının ardından hayatı araştırıldı. Sertçelik hakkında ise çocuğu var mı, eski eşi kim gibi aramalar yapıldı. Hayatı ve biyografisi haberimizdedir.

Ayhan Bora Kaplan davasının "M7" kod adlı gizli tanığı olarak geçen isim, bugün Macaristan'da yakalandı. Nilsu Berfin Aktaş ile gizlice evlendiği bilinen ismin, cezaevinden çıktıktan sonra yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. 14 Temmuz 2023 tarihinde ise yollarını anlaşmalı olarak ayırdılar.

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan isim 2018 yılında Geleceğin Starı isimli yarışmada ekranlara çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan oyuncu, 2021 yılında Benim Hayatım dizisinde yer aldı ve 2022-2023 yılında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol aldı.

SERDAR SERTÇELİK OLAYI NEDİR?

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık olarak geçen Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışına dair soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ise Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevden alınmıştı.