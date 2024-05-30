Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 2023 yılında boşandı

Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 2023 yılında boşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Macaristan&#039;da yakalanan Serdar Sertçelik, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 2023 yılında boşandı
Ayhan Bora Kaplan, Nilsu Berfin Aktaş, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçenlerden biri olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalanmasının ardından kimdir, yakalandı mı gibi sorular gündeme geldi. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile evliliği ile de gündeme gelen Sertçelik evli mi merak edildi.

Ayhan Bora Kaplan davasının "M7" kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalanmasının ardından hayatı araştırıldı. Sertçelik hakkında ise çocuğu var mı, eski eşi kim gibi aramalar yapıldı. Hayatı ve biyografisi haberimizdedir.

Ayhan Bora Kaplan davasının "M7" kod adlı gizli tanığı olarak geçen isim, bugün Macaristan'da yakalandı. Nilsu Berfin Aktaş ile gizlice evlendiği bilinen ismin, cezaevinden çıktıktan sonra yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. 14 Temmuz 2023 tarihinde ise yollarını anlaşmalı olarak ayırdılar.

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan isim 2018 yılında Geleceğin Starı isimli yarışmada ekranlara çıktı.  Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan oyuncu, 2021 yılında Benim Hayatım dizisinde yer aldı ve 2022-2023 yılında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol aldı.

Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 2023 yılında boşandı - 1. Resim

SERDAR SERTÇELİK OLAYI NEDİR?

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık olarak geçen Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışına dair soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ise Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevden alınmıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cinnet getiren baba evladının katili oldu! Önce eşini sonra...İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranlarına seslendi! Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filenin Sultanları ikinci maçını 03.30'da Sırbistan ile yarın oynayacak - HaberlerFilenin Sultanları ikinci maçını 03.30'da Sırbistan ile yarın oynayacakTabutta Rövaşata filminde oynayan Mustafa Uğurlu'nun abisi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti - HaberlerTabutta Rövaşata filminde oynayan Mustafa Uğurlu'nun abisi Ahmet Uğurlu hayatını kaybettiMETA'ya bağlı Facebook ve Whatsapp çalışmıyor! Ne zaman düzelecek? - HaberlerMETA'ya bağlı Facebook ve Whatsapp çalışmıyor! Ne zaman düzelecek?Whatsapp'ta erişim problemi yaşanıyor! Bağlantınız kontrol ediliyor hatası (30 Mayıs) - HaberlerWhatsapp çöktü! Kullanıcılar isyandaLGS soruları ve cevap anahtarı geçen sene (2023) aynı gün içerisinde yayımlanmıştı - HaberlerLGS soruları ve cevap anahtarı geçen sene (2023) aynı gün içerisinde yayımlanmıştıSosyal medya paylaşımları ile gündemde olan Yair Netanyahu, Benjamin Netanyahu'nun oğludur - HaberlerSosyal medya paylaşımları ile gündemde olan Yair Netanyahu, Benjamin Netanyahu'nun oğludur
Sonraki Haber Yükleniyor...